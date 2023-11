Zum Abschluss des 12. Bundesligaspieltags kommt es zum Duell zwischen der TSG Hoffenheim und Mainz 05. Wir verraten Euch in diesem Artikel, wer die Begegnung live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Die TSG Hoffenheim trifft am heutigen Sonntag, den 26. November, am 12. Spieltag der Bundesliga auf Mainz 05. Der Anpfiff der Begegnung ist für 17.30 Uhr angesetzt. Die Partie wird heute in der PreZero-Arena in Sinsheim ausgetragen.

In der Bundesligatabelle stehen die Hoffenheimer aktuell mit 19 Zählern nach elf Spieltagen gut da. Die Wochen vor der Länderspielpause verliefen für die TSG Hoffenheim jedoch wenig erfolgreich. Zwei der letzten drei Pflichtspiele verlor das Team von Pellegrino Matarazzo: Gegen den BVB schied die TSG im DFB-Pokal aus, ehe die Hoffenheimer gegen Bayer Leverkusen knapp den Kürzeren zogen. Und am vergangenen Spieltag kam die TSG Hoffenheim gegen den FC Augsburg nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Die TSG geht heute dennoch als Favorit in das Duell gegen Mainz 05. Die Mainzer liegen mit sieben Punkten weiterhin in der Abstiegszone. Zuletzt holten die heutigen Gäste jedoch vier Punkte in den vergangenen beiden Duellen gegen RB Leipzig und Darmstadt 98. Vor allem beim 2:0-Erfolg gegen die Leipziger zeigte Mainz 05 eine starke Vorstellung. Bleiben die Mainzer nach dem Aus von Bo Svensson weiter ungeschlagen?

TSG Hoffenheim vs. Mainz 05 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

TSG Hoffenheim vs. Mainz 05 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Die Begegnung zwischen der TSG Hoffenheim und Mainz 05 zeigt DAZN am heutigen Sonntag exklusiv im TV und Livestream. Die Vorberichte zum Spiel seht Ihr im TV auf DAZN 1 ab 17.00 Uhr. So sieht das DAZN-Team am heutigen aus:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Benny Lauth

Benny Lauth Reporter: Benni Zander

Wenn Ihr die Partie zwischen der TSG Hoffenheim und Mainz 05 lieber im Livestream sehen möchtet, werdet Ihr in der DAZN-App oder auf der DAZN-Website fündig. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges DAZN-Abo, um das Bundesligaspiel heute live zu erleben. DAZN bietet mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World gleich drei Abo-Pakete an. Diese kosten zwischen 9,99 Euro und 44,99 Euro pro Monat. Alle Informationen zu den DAZN-Paketen findet Ihr hier. Die Partie seht Ihr heute mit einem DAZN-Unlimited-Abo.

© getty Findet die TSG Hoffenheim heute wieder in die Erfolgsspur zurück?

TSG Hoffenheim vs. Mainz 05 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

TSG Hoffenheim: Baumann - Kabak, Vogt, Akpoguma - Kaderabek, Stach, Skov - Prömel, Kramaric - Weghorst, Beier

Baumann - Kabak, Vogt, Akpoguma - Kaderabek, Stach, Skov - Prömel, Kramaric - Weghorst, Beier Mainz 05: Zentner - Fernandes, Bell, Caci - da Costa, Barreiro, Krauß, Mwene - Gruda, J.-S. Lee - Ajorque

TSG Hoffenheim vs. Mainz 05 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt das Duell zwischen der TSG Hoffenheim und Mainz 05 heute nicht live im TV oder Livestream verfolgen? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir verfolgen das Spiel für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

