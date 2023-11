Spitzenreiter Bayer Leverkusen bekommt es in der Bundesliga am heutigen Tag mit der TSG Hoffenheim zu tun. SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wer das Duell live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Die TSG Hoffenheim duelliert sich am heutigen Samstagnachmittag, den 04. November, mit Bayer Leverkusen. Die Begegnung am 10. Bundesligaspieltag ist für 15.30 Uhr in der PreZero-Arena in Sinsheim angesetzt.

Der starke Lauf von Bayer Leverkusen hält weiter an! Nach neun Bundesligaspieltagen thront das Team von Xabi Alonso mit 25 Punkten an der Tabellenspitze. Den letzten Punktverlust musste Leverkusen am 4. Spieltag beim 2:2 gegen Bayern München hinnehmen. Und auch im DFB-Pokal ist Bayer eine Runde weiter: Mit 5:2 siegten Florian Witz und Co. unter der Woche in Sandhausen. Kann die TSG den Höhenflug von Bayer Leverkusen stoppen?

Die spielerische Klasse Bayer Leverkusen Paroli zu bieten hat die Truppe von Pellegrino Matarazzo in jedem Fall: Die Hoffenheimer spielen eine tolle Saison und liegen aktuell mit 18 Zählern auf dem sechsten Tabellenplatz. Einen Dämpfer gab es für die Hoffenheimer jedoch im DFB-Pokal. Gegen den BVB verlor die TSG Hoffenheim knapp mit 0:1.

TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Bundesliga, 10. Spieltag

Bundesliga, 10. Spieltag Partie: TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen

TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen Datum: 04. November

04. November Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: PreZero-Arena, Sinsheim

PreZero-Arena, Sinsheim Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go-App, WOW

Liveticker: SPOX

TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Für die Übertragung der Partie zwischen der TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen zeigt sich am heutigen Tag Sky zuständig. Der Pay-TV-Sender zeigt die Begegnung live und in voller Länge ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Für Sky kommentiert die Partie Kai Dittmann. Der Pay-TV-Sender überträgt das Duell zudem in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event.

Als Sky-Kunden habt Ihr heute ebenfalls die Option, das Bundesligaspiel zwischen der TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen im Livestream zu verfolgen. Den Livestream von Sky findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.

© getty Bayer Leverkusen ist heute bei der TSG Hoffenheim zu Gast.

TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

TSG Hoffenheim: Baumann - Kabak, Brooks, Vogt - Kaderabek, Grillitsch, Skov - Prömel, Kramaric - Weghorst, Beier

Baumann - Kabak, Brooks, Vogt - Kaderabek, Grillitsch, Skov - Prömel, Kramaric - Weghorst, Beier Bayer Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, G. Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Boniface, Wirtz

TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Die Partie zwischen der TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen verfolgt SPOX für Euch in einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr keine Sekunde der Begegnung verpasst. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 10. Spieltag