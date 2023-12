Transfer-Gerüchte BVB: Sticht Borussia Dortmund den FC Bayern im Kampf um einen Außenverteidiger aus?

Welche Transfers brodeln in der Gerüchteküche von Borussia Dortmund? SPOX hat die Namen zusammengetragen.

Nach dem Abgang von Jude Bellingham wurden die Rufe nach Transfers laut, in der Breite wie in der Spitze sollten Verstärkungen kommen. Zwar hat der BVB von der Bellingham-Kohle schon einiges investiert, dennoch haben die Borussen noch Baustellen.

Die absolute Top-Lösung wäre wohl Ferdi Kadioglu von Fenerbahce. Der Türke dürfte Fans in Deutschland spätestens nach seinem Tor gegen die DFB-Elf beim 3:2-Sieg der Türkei in Erinnerung geblieben sein. Laut der Bild haben die Schwarz-Gelben den 24-Jährigen ins Visier genommen. Kadioglu kann beide Außenverteidiger-Positionen besetzen und würde somit perfekt ins Profil des BVB passen.

Der FC Bayern stand im Sommer ganz kurz vor der Verpflichtung von Trevoh Chalobah, der Wechsel scheiterte auf der Zielgeraden. Nun könnte der Engländer dennoch in die Bundesliga kommen, laut der Bild hatten die Borussen starkes Interesse, den defensiv vielseitig einsetzbaren Chalobah in den Signal-Iduna-Park zu lotsen.

Will der aktuelle Tabellenvierte der Ligue 1 also noch eine Ablöse kassieren, müsste das wohl im kommenden Sommer geschehen. Neben den Dortmundern sollen aber auch der FC Chelsea, der FC Liverpool, Manchester United, Paris St. Germain und Atlético Madrid ein Auge auf das Talent geworfen haben.

Oder fährt der BVB doch wieder die Talent-Schiene? Laut dem Portal 90min verfolgen die Schwarz-Gelben nämlich auch die Entwicklung des 18-jährigen Leny Yoro. Der französische U21-Nationalspieler kann in der Innenverteidigung sowie hinten rechts spielen und hat in Lille noch einen Vertrag bis 2025.

Allen voran Francesco Camarda. Das erst 15(!)-jährige Supertalent der AC Milan stand am Wochenende gegen die AC Florenz auf dem Platz und wurde zum jüngsten Serie-A-Spieler aller Zeiten. Die Scouts der Borussen sollen laut der Bild und englischen Medien den Stürmer im Auge haben, bei seiner Bilanz kein Wunder: In der Jugend soll er unglaubliche 485 Tore in nur 89 Spielen erzielt haben. Klingt nach Youssoufa Moukokos Bilanz auf Steroiden - ob die beiden bald zusammen im BVB-Sturm die Bundesliga verzaubern? Doch auch unzählige weitere Top-Klubs sollen die Fühler ausgestreckt haben.

Speziell mit talentierten Flügelspielern kennt sich der BVB ja in der jungen Vergangenheit aus, so wirbelt momentan Jamie Bynoe-Gittens durch die Bundesliga-Verteidigungen. Ein ähnliches Profil hat Mohamed Hamony, der für die marokkanische Nationalmannschaft bei der U17-Weltmeisterschaft überzeugt.

© getty

BVB-Gerüchte - Archie Gray (Leeds United)

Und sollte der BVB ganz tief in die Tasche greifen wollen, gäbe es noch den 17-jährigen Archie Gray von Leeds United. Das Portal TEAMtalk berichtete zuletzt von einem Interesse der Schwarz-Gelben am jungen Engländer, allerdings rufe Leeds um die 57 Millionen Euro auf - nahezu ausgeschlossen, dass Sebastian Kehl und Co. so tief in die Tasche greifen.