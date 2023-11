RB Leipzig trifft in der Bundesliga heute auf den SC Freiburg. Wer die Partie im TV und Livestream überträgt, verrät dieser Artikel.

Zum Abschluss des 11. Spieltags geht es noch einmal zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg zur Sache. Gespielt wird inder Red Bull Arena, um 19.30 Uhr geht es dort los.

Zwei Teams, die Anschluss halten möchten: RBL auf die Champions-League-Plätze, die Breisgauer auf Europa. Für beide markiert das heutige Duell das Ende einer englischen Woche, die Sachsen haben in der Königsklasse beim 2:1 über Roter Stern Belgrad ihr Ticket für das Achtelfinale gelöst, auch Freiburg hat nach dem 5:0 über Backa Topola noch alle Chancen.

RB Leipzig vs. SC Freiburg könnt Ihr auch live und in Farbe verfolgen - aber wo? Das verraten wir hier!

RB Leipzig vs. SC Freiburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Es ist Sonntag, und das bedeutet, dass Ihr in Sachen Bundesliga einzig und allein bei DAZN fündig werdet - der Streamingdienst zeigt alle Freitags- und Sonntagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse live und exklusiv in voller Länge. Die Vorberichte beginnen um 19 Uhr, folgendes Team ist am Start:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Lukas Schönmüller

Experte: Sascha Bigalke

Reporter: Benni Zander

Allerdings müsst Ihr dafür eine Gebühr in Kauf nehmen, auf die Bundesliga-Übertragungen könnt Ihr nur mit einem Abonnement von DAZN Unlimited zugreifen. Wie viel das kostet und welche Pakete DAZN zur Auswahl hat, erfahrt Ihr hier.

© getty RB Leipzig empfängt heute den SC Freiburg.

Bundesliga: RB Leipzig vs. SC Freiburg heute live im Liveticker

Wenn Ihr kein Abonnement beim Streamingdienst habt, klickt Euch einfach mal auf unserer Website durch. Wir bieten nämlich Liveticker zu vielen Sportevents an, bei der Bundesliga ohne Ausnahme.

Hier geht's zum Liveticker der Partie RB Leipzig vs. SC Freiburg.

Bundesliga, RB Leipzig vs. SC Freiburg heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Leipzig: Blaswich - Henrichs, Klostermann, Lukeba, Raum - X. Schlager, Kampl - Xavi, Baumgartner - Openda, Sesko

Blaswich - Henrichs, Klostermann, Lukeba, Raum - X. Schlager, Kampl - Xavi, Baumgartner - Openda, Sesko Freiburg: Atubolu - Sildillia, Ginter, Lienhart, Kübler - Höfler - M. Eggestein, Röhl - Doan, Grifo - Höler

Bundesliga, 11. Spieltag: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen