Am 10. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Mainz 05 und RB Leipzig. Wer die Partie heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Am heutigen Samstag, den 04. Oktober, treffen am 10. Spieltag der Bundesliga Mainz 05 und RB Leipzig aufeinander. Der Anstoß der Begegnung ist für 15.30 Uhr angesetzt. Als Austragungsort des Spiels dient die Mewa Arena in Mainz.

Die Mainzer haben schwierige Tage und Wochen hinter sich. Sieglos und mit nur drei Zählern liegen die heutigen Gastgeber in der Bundesliga auf dem letzten Platz in der Tabelle. Und unter der Woche bedeutete die 0:3-Niederlage gegen Hertha BSC das Aus im DFB-Pokal. Bo Svensson nahm darauf hin seinen Hut als Trainer, als Interimscoach sitzt heute Jan Siewert auf der Mainzer Trainerbank.

Auch RB Leipzig hat eine bittere Pokalnacht hinter sich. Der Titelverteidiger verlor am Dienstag gegen den VfL Wolfsburg mit 0:1. In der Liga läuft es dagegen für das Team von Marco Rose gut: Am vergangenen Spieltag bekam das der 1. FC Köln zu spüren, die gegen RB mit 0:6 unter die Räder kamen. Leipzig hat damit aktuell 20 Zähler auf dem Konto und nach neun Spieltagen die Champions-League-Ränge im Visier.

Mainz 05 vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz 05: Zentner - Widmer, van den Berg, Leitsch, Caci - Kohr - Krauß, Barreiro - Gruda, Onisiwo - Ajorque

Zentner - Widmer, van den Berg, Leitsch, Caci - Kohr - Krauß, Barreiro - Gruda, Onisiwo - Ajorque RB Leipzig: Blaswich - Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum - X. Schlager, Kampl - Xavi, Forsberg - Openda, Poulsen

Am heutigen Samstag zeigt Sky das Duell zwischen Mainz 05 und RB Leipzig live im TV und Livestream. Zum einen seht Ihr die Partie live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 5 (HD). Als Kommentator der Partie fungiert am Nachmittag Klaus Veltman.

Sky überträgt das Bundesligaspiel auch in der Konferenz, welche Ihr auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event verfolgen könnt.

Wenn Ihr die Begegnung zwischen Mainz 05 und RB Leipzig lieber im Livestream sehen wollt, werdet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App fündig. Als Sky-Kunden könnt Ihr dort das Duell ebenfalls live und vollumfönglich erleben.

Mainz 05 vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Bundesliga, 10. Spieltag

Bundesliga, 10. Spieltag Partie: Mainz 05 vs. RB Leipzig

Mainz 05 vs. RB Leipzig Datum: 04. November

04. November Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Mewa Arena, Mainz

Mewa Arena, Mainz Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go-App, WOW

Liveticker: SPOX

Mainz 05 vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt das Duell zwischen Mainz 05 und RB Leipzig heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts von der Begegnung. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 10. Spieltag