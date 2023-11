João Palhinha lässt künftigen Wechsel zum FC Bayern offen: "Hat mich und meine Familie sehr getroffen"

Fulhams Mittelfeldspieler João Palhinha hat sich zum geplatzten Transfer zum FC Bayern München am Deadline Day der vergangenen Sommer-Transferperiode geäußert. Ob er möglicherweise künftig doch noch an der Säbener Straße landet, ließ er offen.

Nach einem künftigen Wechsel zu den Bayern gefragt, wird Palhinha von O Jogo wie folgt zitiert: "Ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert. Natürlich hat es mich und meine Familie sehr getroffen, aber das ist alles Vergangenheit und ich will nicht zu viel darüber nachdenken."

Der 28-Jährige, der seinen Vertrag bei Fulham kurz nach dem geplatzten FCB-Transfer bis 2028 verlängerte, führte aus: "Alles, was in meinem Leben bisher passiert ist, passierte aus einem bestimmten Grund. Ich versuche, auf diese Weise zu denken. Und die Zukunft wird zeigen, ob das, was passiert ist, so sein sollte oder eben nicht."

Am 1. September war Palhinha bereits vor Ort in München gewesen, um seinen Last-Minute-Transfer abzuwickeln.

Letztlich musste er aber unverrichteter Dinge wieder abreisen, da er doch keine Freigabe von Fulham erhielt. Die Engländer konnten keinen adäquaten Ersatz mehr finden und wollten Palhinha daher nicht abgeben.

Bayern beschäftigt sich indes weiterhin mit Palhinha, der im Januar oder im kommenden Sommer doch noch nach München kommen könnte.

FC Bayern München weiter an João Palhinha dran

So bestätigte FCB-Sportchef Christoph Freund jüngst der Sport Bild bezüglich des portugiesischen Nationalspielers: "Natürlich ist er weiter auf unserem Schirm. Der Verein hat sich im Sommer intensiv mit Palhinha beschäftigt. Am letzten, kuriosen Tag des Transferfensters war ich ja schon ein bisschen mit dabei."

Palhinha spielt seit 2022 für Fulham, war seinerzeit von Sporting in die Premier League gewechselt.

In der laufenden Saison stand der 23-malige Nationalspieler bisher zwölfmal für die Londoner auf dem Platz. Dabei gelangen ihm zwei Tore.