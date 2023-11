FC Bayern - Harry Kane ist begeistert von den Fans in der Bundesliga: "Hat mich von Anfang an umgehauen"

Bayern Münchens Angreifer Harry Kane hat verraten, dass ihm die Fankultur im deutschen Fußball sehr gut gefällt. Schon bei seinem Debüt im Supercup gegen RB Leipzig im August sei ihm das aufgefallen.

"Es fühlte sich wundervoll an, als ich mein Debüt gab", sagte Kane, der seinerzeit in der 64. Minute für Mathys Tel eingewechselt worden war, gegenüber FourFourTwo.

Die Atmosphäre in der Allianz-Arena sei trotz der 0:3-Niederlage gegen Leipzig "etwas Besonderes" gewesen, führte er aus. "Und ich habe seitdem festgestellt, dass das keine Eintagsfliege war. Der deutsche Fußball hat mit die leidenschaftlichsten Fans, die ich je gesehen habe."

Kane erklärte indes, dass bereits der Moment seiner Einwechslung etwas Magisches hatte.

"Ich weiß noch, wie ich darauf wartete, ins Spiel zu kommen", so der 30-jährige Engländer, der im Sommer von Tottenham Hotspur nach München gewechselt war. "Ich hörte die Trommeln, sah all die Plakate und Fahnen. Ich hatte Gänsehaut. Die Fankultur in Deutschland hat mich von Anfang an umgehauen."

Kane, der bei Bayern einen Vertrag bis 2027 unterschrieben hat, legte bei seinem neuen Verein bislang einen herausragenden Start hin.

In insgesamt 16 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister hat er 21-mal getroffen. Mit bereits 17 Bundesliga-Toren jagt er dabei den Saisonrekord von Robert Lewandowski (41 Tore).