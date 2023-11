Borussia Dortmund und der FC Bayern München treffen am heutigen Samstag in der Bundesliga aufeinander. Doch wo läuft die Partie im Free-TV und Livestream? SPOX gibt Euch alle Infos zur Übertragung von BVB vs. FCB.

Es ist das Spiel der Spiele in der Bundesliga: Der BVB trifft auf den FC Bayern München. Auch wenn keiner der beiden Größen an der Tabellenspitze steht, sind sie in dieser Saison im deutschen Oberhaus noch ungeschlagen.

Die erste Partie dieser Spielzeit - lässt man den Supercup außen vor - verlor der deutsche Rekordmeister ausgerechnet bei der Generalprobe unter der Woche im DFB-Pokal. Dort schied der FCB überraschend gegen Dirittligist 1. FC Saarbrücken aus.

Borussia Dortmund zog derweil in das Achtelfinale ein. Das Team von Trainer Edin Terzic gewann mit 1:0 gegen die TSG Hoffenheim.

Das direkte Duell steigt am heutigen Samstag (4. November) um 18.30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

BVB vs. FC Bayern München: Wo läuft Borussia Dortmund gegen FCB heute live im Free-TV und Livestream?

Im Free-TV wird es keine Übertragung geben. Stattdessen besitzt Sky die exklusiven Übertragungsrechte für BVB vs. FC Bayern München.

Der Pay-TV-Sender zeigt alle Samstagsspiele der Bundesliga live. Die Berichterstattung für das heutige Topspiel beginnt um 17.30 Uhr auf den Sendern Sky Sport Top Event, Sky Sport HD, Sky Sport UHD und Sky Sport 1 HD. Bei Sky Sport Bundesliga 3 gibt es eine Übertragung für Kinder.

Durch den Abend begleiten wird Euch folgendes Quartett:

Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experten: Lothar Matthäus und Julia Simic

Lothar Matthäus und Julia Simic Kommentator: Wolff Fuss

Den Livestream können Kunden des Anbieters mit SkyGo abrufen. Wer kein Abo bei Sky besitzt, ist bei WOW an der richtigen Adresse. Beide Angebote sind ebenfalls kostenpflichtig.

BVB vs. FC Bayern München: Wo läuft Borussia Dortmund gegen FCB heute live im Free-TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Anstelle der Übertragung im TV und Livestream könnt Ihr die Partie zwischen dem BVB und dem FC Bayern auch bei SPOX verfolgen - und zwar in unserem ausführlichen Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker für BVB vs. FC Bayern München.

BVB vs. FC Bayern München: Wo läuft Borussia Dortmund gegen FCB heute live im Free-TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: BVB vs. FC Bayern München

BVB vs. FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 10

10 Datum: 4. November 2023

4. November 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Signal-Iduna-Park (Dortmund) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

BVB vs. FC Bayern München: Wo läuft Borussia Dortmund gegen FCB heute live im Free-TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini - Özcan, Nmecha - Malen, Reus, Brandt - Füllkrug

Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini - Özcan, Nmecha - Malen, Reus, Brandt - Füllkrug FC Bayern München: Neuer - Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Laimer, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Kane

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 10. Spieltag