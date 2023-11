Borussia Dortmund bekommt es heute in der Bundesliga mit Borussia Mönchengladbach zu tun. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Borussen-Duel live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Die Länderspielpause ist zu Ende, nun steht der Meisterschaftsbetrieb wieder im Vordergrund. In der Bundesliga treffen am heutigen Samstag, den 25. November, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Los geht es um 15.30 Uhr, als Spielstätte dient der Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Der BVB will nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge auf die Siegerstraße zurück, Gladbach hingegen will seinen guten Lauf weiterhin fortsetzen.

BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Gladbach im TV und Livestream?

Wie auch alle anderen Bundesligaspiele, die heute vonstatten gehen, ist auch das Borussen-Duell live und in voller Länge bei Sky und nicht im Free-TV zu sehen. Um keine Sekunde der Vorberichte zu verpassen, müsst Ihr um 15.15 Uhr einen folgender drei Sender aufrufen: Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Top Event oder Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Kommentator Jonas Friedrich bringt Euch dabei von Anpfiff bis Ende das Geschehen auf dem Rasen näher bei.

Insgesamt fünf Spiele finden gleichzeitig um 15.30 Uhr statt. Aus diesem Grund hat sich der Pay-TV-Sender entschieden, eine Konferenz anzubieten, mit der die wichtigsten Ereignisse live verfolgt werden können.

Der Livestream, wo ebenfalls das Einzelspiel und die Konferenz übertragen werden, ist mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW freischaltbar.

BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Gladbach im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Bei SPOX könnt Ihr die Begegnung im Liveticker mitverfolgen. So verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Hier geht es zum Spiel BVB vs. Gladbach.

BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Gladbach im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach

Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 12

12 Datum: 25. November 2023

25. November 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

