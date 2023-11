Bayer Leverkusen empfängt am heutigen Sonntag Union Berlin. SPOX verrät Euch. wer die Partie in der Bundesliga heute live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

Duell der Europapokal-Teilnehmer! Bayer Leverkusen trifft am heutigen Sonntag (12. November) auf Union Berlin. Anpfiff in der BayArena ist um 15.30 Uhr.

Während Leverkusen in der Europa League schon so gut wie sicher für das Achtelfinale qualifiziert ist, ist die Reise für Union Berlin in der Champions League bereits beendet. Die Eisernen können höchstens noch auf Platz drei klettern und zur Werkself dazustoßen.

In der Bundesliga läuft es ebenfalls nicht für den Hauptstadtklub. Seit dem 2. Spieltag holte Union keinen Punkt mehr und befindet sich dementsprechend im Tabellenkeller.

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Es wird keine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen geben. Die Bundesliga kann nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement geschaut werden.

Am Sonntag ist DAZN für das deutsche Oberhaus zuständig. Der Streamingdienst besitzt an diesem Tag und freitags die exklusiven Übertragungsrechte und hat somit auch das Heimspiel von Bayer Leverkusen gegen Union Berlin live im Programm.

Um Zugriff zu haben, braucht Ihr das Abo-Paket DAZN Unlimited. DAZN Super Sports und DAZN World beinhalten nicht die Bundesliga. Hier findet Ihr alle Informationen zu den verschieden DAZN-Paketen.

Die Übertragung beginnt um 14.45 Uhr. Dann geht folgendes Team auf Sendung:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Tim Borowski

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel live zu sehen, könnt Ihr auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand.

Hier geht's zum Liveticker für Bayer Leverkusen vs. Union Berlin.

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. Union Berlin

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 11

11 Datum: 12. November 2023

12. November 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: BayArena, Leverkusen

BayArena, Leverkusen TV: /

/ Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Hincapie - Frimpong, Palacios, G. Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Boniface, Wirtz

Hradecky - Kossounou, Tah, Hincapie - Frimpong, Palacios, G. Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Boniface, Wirtz Union Berlin: Rönnow - Bonucci, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, Kral, Roussillon - Laidouni, Haberer - Becker, K. Behrens

Bundesliga, 11. Spieltag: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen