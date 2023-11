In der Bundesliga gastiert heute der VfL Bochum beim 1. FC Heidenheim. Doch wer zeigt / überträgt das Duell live im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Sonntag, den 26. November, trifft der 1. FC Heidenheim in der Bundesliga auf den VfL Bochum. Die Begegnung am 12. Spieltag ist für 15.30 Uhr in der Voith-Arena in Heidenheim angesetzt.

1. FC HEIDENHEIM - VFL BOCHUM AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

In der Bundesliga liegen der 1. FC Heidenheim und der VfL Bochum dicht beisammen. Neun Zähler haben die Gäste aus Bochum aktuell auf dem Punktekonto, die Heidenheimer haben in der Liga bislang einen Zähler mehr sammeln können.

Der VfL Bochum ist vor der Länderspielpause besser in Fahrt gekommen. Seit drei Spieltagen ist die Mannschaft von Thomas Letsch ungeschlagen, der VfL Bochum sicherte sich zuletzt einen Sieg und spielte zweimal unentschieden.

Der 1. FC Heidenheim verkaufte sich am vergangenen Spieltag gegen den FC Bayern München teuer. Mit 2:4 verloren die Heidenheimer das Duell am Ende jedoch. Läuft es für die Gastgeber heute besser?

1. FC Heidenheim vs. VfL Bochum heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Heidenheim: Ke. Müller - Traoré, P. Mainka, Gimber, Föhrenbach - Maloney - Dinkci, Beck, Schöppner, Beste - Kleindienst

Ke. Müller - Traoré, P. Mainka, Gimber, Föhrenbach - Maloney - Dinkci, Beck, Schöppner, Beste - Kleindienst VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Masovic, K. Schlotterbeck, Bernardo - Losilla, Osterhage - Daschner, Stöger - Asano, P. Hofmann

1. FC Heidenheim vs. VfL Bochum heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

DAZN überträgt die Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfL Bochum heute exklusiv im TV und Livestream. Auf DAZN 2 könnt Ihr das Bundesligaspiel ab 15.00 Uhr live im TV verfolgen. Für DAZN sind am Nachmittag Elmar Paulke als Moderator, Max Siebald als Kommentator, Jonas Hummels als Experte sowie Freddy Harder als Reporter im Einsatz.

DAZN zeigt das Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfL Bochum heute ebenfalls live und vollumfänglich im Livestream. Den Livestream des Senders findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser und in der DAZN-App.

© getty Der 1. FC Heidenheim hat aktuell einen Zähler mehr als der VfL Bochum auf dem Punktekonto.

Für ein DAZN-Abo zahlt Ihr monatlich zwischen 9,99 Euro und 44,99 Euro. DAZN bietet Euch dabei mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World die Wahl zwischen drei Abo-Paketen. Das heutige Bundesligaduell seht Ihr jedoch nur mit einem DAZN-Unlimited-Abo. Ihr findet Ihr alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Paketen.

1. FC Heidenheim vs. VfL Bochum heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Bundesliga, 12. Spieltag

Bundesliga, 12. Spieltag Duell: 1. FC Heidenheim vs. VfL Bochum

1. FC Heidenheim vs. VfL Bochum Datum: 26. November

26. November Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Voith-Arena in Heidenheim

Voith-Arena in Heidenheim Übertragung im TV: DAZN 2

Übertragung im Livestream: DAZN

Übertragung im Liveticker: SPOX

1. FC Heidenheim vs. VfL Bochum heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Die Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfL Bochum könnt Ihr heute alternativ hier bei SPOX im Liveticker verfolgen. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts von der Begegnung. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Bundesliga, 12. Spieltag - Die Tabelle