Der VfL Bochum empfängt den FSV Mainz 05 heute am 9. Spieltag der Bundesliga. Hier erfahrt Ihr, wer das Spiel heute live im TV und Livestream überträgt.

VfL Bochum vs. Mainz 05 - das bedeutet aktuell schon Abstiegskampf am 9. Spieltag der Bundesliga! Die Mainzer reisen am heutigen Freitag (27. Oktober) ins Vonovia Ruhrstadion in Bochum, wo das Duell um 20.30 Uhr angepfiffen wird.

Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung und wer das Spiel heute live im TV und Livestream zeigt.

VfL Bochum vs. FSV Mainz 05 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

VfL Bochum vs. FSV Mainz 05 wird heute nicht im Free-TV übertragen.

VfL Bochum vs. FSV Mainz 05 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV?

Im Pay-TV gibt es ebenfalls keine Übertragung der Partie.

VfL Bochum vs. FSV Mainz 05 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im Livestream?

DAZN überträgt das Spiel heute live und exklusiv in voller Länge. Der Streamingdienst zeigt in der laufenden Saison alle Partien der Bundesliga an jedem Freitag und Sonntag. Die Berichterstattung beginnt dort um 19.45 Uhr mit folgender Crew:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Mario Rieker

Mario Rieker Experte: Benny Lauth

Benny Lauth Reporter: Freddy Harder

Für DAZN müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Zur Auswahl stehen insgesamt drei Pakete: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Unter diesen drei Optionen ist jedoch nur DAZN Unlimited für die Bundesliga zuständig.

Hier findet Ihr alle Informationen zu den verschieden DAZN-Paketen.

VfL Bochum vs. FSV Mainz 05 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Wer eine Alternative zu den Livebildern sucht, ist bei SPOX an der richtigen Stelle. Mit dem SPOX-Liveticker verpasst Ihr nichts aus dem Vonovia Ruhrstadion!

Hier geht es zum Liveticker VfL Bochum vs. FSV Mainz 05.

VfL Bochum vs. FSV Mainz 05 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Event: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 9

9 Partie: VfL Bochum vs. FSV Mainz 05

VfL Bochum vs. FSV Mainz 05 Datum: 27. Oktober

27. Oktober Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Vonovia Ruhrstadion, Bochum

Vonovia Ruhrstadion, Bochum Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

VfL Bochum vs. FSV Mainz 05 heute live im Free-TV: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bochum: Riemann - Ordets, Schlotterbeck, Bernardo - Gamboa, Losilla, Stöger, Soares - Asano, Pacienca, Antwi-Adjei

Riemann - Ordets, Schlotterbeck, Bernardo - Gamboa, Losilla, Stöger, Soares - Asano, Pacienca, Antwi-Adjei Mainz: Zentner - van den Berg, Bell, Fernandes - da Costa, Barreiro, Kohr, Caci - Gruda, Onisiwo, Lee

Bundesliga: Die Tabelle am 9. Spieltag