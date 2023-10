Der FSV Mainz 05 reist am 9. Spieltag der Bundesliga zum VfL Bochum. Die gesamte Begegnung könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

VfL Bochum vs. FSV Mainz - 1:1 Tore 1:0 Stöger (21./FE), 1:1 Schlotterbeck (59./ET) Aufstellung VfL Bochum Riemann - Ordets (34. Masovic), K. Schlotterbeck, Bernardo - Gamboa, Losilla, Stöger, Danilo Soares, P. Förster (67. Paciencia) - Asano, Broschinski (67. Hofmann) Aufstellung 1. FSV Mainz 05 Zentner - Fernandes, Leitsch, van den Berg - da Costa, Kohr (33. Krauß), Barreiro, Caci, Gruda - Onisiwo, Ajorque (46. Barkok) Gelbe Karten Bernardo (51.) / Barreiro (15.), Kohr (20.)

VfL Bochum vs. FSV Mainz 05: Bundesliga JETZT im Liveticker - 1:1

69. Und Hofman gleich mal mit einer Riesenmöglichkeit. Eine Flanke aus dem linken Halbfeld wird per Kopf an den langen Pfosten verlängert, Hofmann nimmt den Ball schön runter, lässt dabei gleichzeitig seinen Gegenspieler mit der Hacke aussteigen und hat nur noch Zentner vor sich. Der kommt ihm aber schnell entgegen, so hat Hofmann am Ende einfach keinen Winkel mehr und kann Zentner nur noch anschießen.

67. Und Hofmann übernimmt für Broschinski.

67. Oh, das ging dann doch schneller als ich dachte. Paciencia kommt für Förster.

66. Sieht jetzt so aus, als würde Letsch bei Gelegenheit auf den nun doch sehr schwachen Auftritt seiner Mannschaft nach der Pause demnächst reagieren.

64. Nächste Chance für die Gäste. Gruda hebt den Ball von der linken Seite in den Strafraum, wieder wird nicht klar geklärt, der Ball fällt da Costa vor die Füße, dessen Direktabnahme das Ziel aber deutlich verfehlt. Bochum hat den Faden völlig verloren, der FSV hat ihn aufgenommen und dreht daraus nun einen Strick.

63. Ich hätte gerne gesehen, wo das Ding von Barkok gelandet wäre, wenn Schlotterbeck nicht im Weg gestanden hätte.

VfL Bochum vs. FSV Mainz 05: Bundesliga JETZT im Liveticker - Tor Mainz

59. Tooor! Bochum - MAINZ 1:1. Die Gäste kommen nach einer Ecke zurück ins Spiel. Irgendwie wurschtelt sich ein Eckstoß von der rechten Seite nach halbgarer Klärung durch Förster zu Caci auf der linken Strafraumseite durch. Caci hält flach drauf, von einem Verteidiger wird der Ball abgefälscht und fliegt durch zu Barkok. Im Stile eines Verteidigers will der den Ball, wies aussieht, aus dem Strafraum schlagen, falsche Richtung, Junge, falsche Richtung. Und trifft dabei mit seinem Volley Schlotterbeck. Von dem prallt der Ball dann wiederum Richtung Tor. Und über die Linie. Was für eine Gurke!

58. Bernardo erhält Szenenapplaus für eine Grätsche an der Seitenlinie. So weit sind wir schon.

56. Vielleicht ein Super-Athletiktrainer, aber vom Fußball hat er wohl nicht viel Ahnung. Oder er wollte einfach mal in einem Fußballticker erwähnt werden?

53. Das interessanteste nach diesem Halbfeldfreistoß, Bochums Athletiktrainer verhindert, dass der Ball nach einem Distanzschuss seiner Mannschaft durch Gamboa im Toraus landet. Die Bochumer machen sich nämlich hinter dem Kasten von Zentner warm. Und er kassiert dafür eine Gelbe Karte.

53. Den Halbfeldfreistoß der Mainzer vergessen wir ganz schnell, vielleicht entsteht aus dem der Bochum Sekunden später ja mehr? Nö.

51. Die Mainzer starten einen Konter über die rechte Seite, der wird durch ein absichtliches Handspiel von Bernardo abgebrochen. Dafür gibts Gelb.

49. Letsch kann das nicht gefallen, nach Wiederbeginn Mainz mit mehr Ballbesitz. Mit Torgefahr hat das aber weiterhin nichts zu tun. Aber vielleicht verleiht es den Mannen von Svensson ja Sicherheit?

46. Und so gehts weiter: mit Broschinski-Jubel. Der kriegt nach seinem Treffer gar nicht mit, dass die Partie längst abgepfiffen ist. In der Entstehung des Treffers hatte er sich zu weit vorgewagt. Und prompt ging die Fahne hoch. Sei es, wie es ist, sonderlich souverän sah die Mainzer in dieser Situation trotzdem nicht aus.

46. Svensson bereits mit seinem dritten Wechsel, Ajorque, der da vorne ziemlich verloren rumstand, macht für Barkok Platz.

46. Weiter gehts.

VfL Bochum vs. FSV Mainz 05: Bundesliga JETZT im Liveticker - Anpfiff 2. Halbzeit

Halbzeit Platt gesagt, führt das aktivere Team verdient. Mainz trat sehr zaghaft aus, in Zahlen lässt sich das an den Abschlüssen festmachen, die Gäste hatten nämlich keine. Der VfL dagegen ließ zudem noch in der Anfangsphase eine gute Chance durch Bernardo liegen. Mit zunehmender Spieldauer wurde die Partie fahriger. Und nach dem Doppelwechsel Svenssons ist es ein Spiel auf Augenhöhe geworden, bei dem beide Teams sich bücken.

VfL Bochum vs. FSV Mainz 05: Bundesliga JETZT im Liveticker - Halbzeitpause

45.+6. Am Ende sind aus den drei fünf Minuten geworden, am Spielstand änderte sich trotzdem nichts mehr.

45.+2. Nächste Unterbrechung, van den Berg bekommt den Ball aus kürzester Distanz mit voller Wucht an den Kopf.

45. Drei Minuten gibts obendrauf. Nach VAR-Eingriff und verletzungsbedingtem Wechsel fast ein wenig wenig.

44. Und weil Bochum so ein wenig den Zugriff verliert und Mainz nicht sonderlich gefährlich wird, passiert gerade recht wenig. Gut, der Ball ist viel in der Luft. Aber ansonsten ...

42. Durch die Umstellung scheint Mainz etwas mehr Sicherheit gewonnen zu haben. Der Ball verweilt nun doch häufiger länger in den Reihen der Gäste. Torgefährlich wird noch nicht, weil wie gerade bei Grudas Flanke Bernardo gut passiert war und die Situation per Kopf vor Ajorque bereinigen konnte.

41. Ich korrigiere, aus der Dreierkette ist eine Viererkette geworden. Da Costa hat nämlich die rechte Verteidigerposition übernommen, das war eben noch nicht so klar zu sehen.

38. Durch die Einwechslung von Lee hat Mainz leicht umstellen müssen. Caci ist eine Reihe zurückgerutscht, spielt jetzt in der Dreierkette, während Lee dessen Außenposition übernommen hat. Leitsch hat das Abwehrzentrum übernommen.

35. Wahrscheinlich ist Bell angeschlagen, er bekam eben was am Kopf ab. Aber auch ohne Verletzung wäre ein zweiter Mainzer Wechsel nachvollziehbar. Die Nullfünfer finden einfach überhaupt nicht statt. Svensson musste einfach einen Akzent von außen setzen. Und Kohr, der baute schon nah an einer Roten Karte, eigentlich schon über den Rand hinaus.

34. Beim VfL kommt Masovic für Ordets.

33. Außerdem geht der angeschlagene Bell vom Feld, Lee ersetzt ihn.

33. Bei den Gästen kommt Krauß für den Rot-gefährdeten Kohr. Vernünftige Maßnahme.

33. Das ist interessant. Nicht nur der VfL wechselt nämlich.

32. Die Rettungsaktion eben von Ordets, die hatte wohl Folgen, eben schon rieb er sich den Oberschenkel. Jetzt gibt er das Zeichen. Es geht nicht weiter für ihn.

30. Beim Ballbesitz haben die Mainzer inzwischen aufgeholt, deutlich, die Zahlen sind fast ausgeglichen. Aber 6:0 Abschlüsse für Bochum, das liest sich echt nicht gut. Die Passquoten beider Teams, 70 Prozent hier, 66 Prozent da, bieten noch Luft nach oben.

28. Das ist schon recht mau, was die Mainzer uns bisher bieten. Aber fast wäre es gerade gefährlich geworden. Langer Ball in die Spitze, Ordets als letzter Mann kann den Ball gerade noch ins Toraus bugsieren. Zu seinen beiden Seiten waren Mainzer Angreifer schon gestartet.

27. Nächster nicht ungefährlicher Abschluss des VfL, weil Broschinski nach einer Ecke von der linken Seite am kurzen Pfosten am höchsten steigt, allerdings kann er den Ball nicht mehr ausreichend drücken. Zentner muss so nicht eingreifen.

25. Vielleicht an dieser Stelle nicht uninteressant, die im Augenblick möglichen drei Punkte würden den VfL auf Platz 13 katapultieren.

22. Die 70 Prozent Ballbesitz zeigen, dass Bochum bisher aktiver war. Aus dem Nichts kommt diese Führung also nicht. Ernsthafte Abschlüsse hatte Mainz noch gar nicht, der VfL dagegen, daran sei erinnert, ganz früh schon eine Großchance.

VfL Bochum vs. FSV Mainz 05: Bundesliga JETZT im Liveticker - Tor Bochum

21. Tooor! BOCHUM - Mainz 1:0. Dann kann Stöger den Elfmeter endlich ausführen. Trifft unten rechts, Zentner war in die andere Ecke unterwegs.

20. Anschließend nölt Kohr noch rum und holt sich dafür Gelb ab.

19. Ittrich begibt sich an den Monitor, als da Costa Schlotterbeck im Strafraum einen Schritt zu spät kommt, zunächst lief die Partie weiter. Aber als Ittrich zurückkommt, zeigt er auf den Punkt.

18. Langer Ball über die linke Seite bei Bochum, Asano ist da perfekt gestartet, aber bevor der durchstarten kann, bekommt Leitsch noch den Fuß dazwischen, ganz wichtige Rettungstat des Verteidigers.

16. Bochum wirkt etwas aktiver, weil da auch die Pässe mal ankommen. Die Kombinationen beim FSV laufen noch nicht, das sind da ähnliche Ankommenswahrscheinlichkeiten wie beim Münzwurf.