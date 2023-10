VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Der VfB Stuttgart empfängt heute am 9. Spieltag der Bundesliga die TSG Hoffenheim. Wer das Spiel heute live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier.

Der VfB Stuttgart hat einen Traumstart in die Saison erwischt, auch Hoffenheim schlägt sich gut. Wer sich im Duell durchsetzt, seht Ihr am heutigen Samstag (28. Oktober) ab 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart.

Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung und erfahrt, wer das Spiel heute live im TV und Livestream zeigt.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim wird heute nicht im Free-TV übertragen.

Sky ist die Heimat der Bundesliga am Samstag, VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim läuft dort heute live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 3. Ihr braucht ein kostenpflichtiges Abonnement, um live dabei zu sein. Dann habt Ihr auch die Wahl zwischen den Einzelspielen oder der Spieltagskonferenz, die einen Überblick über alle fünf Parallelspiele um 15.30 verschafft.

Sky bietet seinen Kunden alle Übertragungen auch als Livestream an, Ihr könnt sie mit SkyGo oder der WOW-App empfangen.

Falls Ihr eine Alternative zur Liveübertragung sucht, seid Ihr bei SPOX an der richtigen Stelle! Bei den SPOX-Livetickern könnt Ihr auch wählen zwischen den Einzelspielen oder dem Konferenzticker.

Hier geht es zum Liveticker VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim.

Hier zum Konferenzticker am Samstag.

Event: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 9

9 Partie: VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim Datum: 28. Oktober

28. Oktober Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Mercedes-Benz Arena in Stuttgart

Mercedes-Benz Arena in Stuttgart Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky

Liveticker: SPOX

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim heute live im Free-TV: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Stuttgart: Nübel - Rouault, Anton, Zagadou, H. Ito - Karazor - Stiller - Millot - Silas, Führich - Undav

Nübel - Rouault, Anton, Zagadou, H. Ito - Karazor - Stiller - Millot - Silas, Führich - Undav Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Brooks, Vogt - Kaderabek, Grillitsch - Skov - Prömel, Stach - Weghorst, Beier

