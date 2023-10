FCB: Wo läuft FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live im Free-TV und Livestream?

Der SC Freiburg reist am 7. Spieltag der Bundesliga als Herausforderer zum FC Bayern München. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den FCB heute live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

FCB: Wo läuft FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live? - Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Der FC Bayern trat in der jungen Bundesligasaison teilweise dominant auf, was an der Torbilanz von 20:6 zu erkennen ist. Die Münchner sind auch noch ungeschlagen nach sechs Spieltagen, bei zwei Unentschieden ließen sie jedoch insgesamt vier Punkte liegen. So ging der FCB als Dritter der Bundesliga in den siebten Spieltag, die Freiburger folgten auf dem achten Platz mit zehn Punkten.

FC Bayern München vs. SC Freiburg startet am heutigen Sonntag (8. Oktober) um 17.30 Uhr in der Allianz Arena in München.

FCB: Wo läuft FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live? - Voraussichtliche Aufstellungen

FCB: Ulreich - Mazraoui, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sané, Musiala, Coman - Kane

Ulreich - Mazraoui, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sané, Musiala, Coman - Kane Freiburg: Atubolu - Sildillia, Ginter, Lienhart - Sallai, Röhl, M. Eggestein, Kübler - Höler, Grifo - Adamu

Thomas Müller könnte noch in die Startelf des FC Bayern rücken.

FCB: Wo läuft FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live im Free-TV?

FC Bayern München vs. SC Freiburg wird heute nicht im Free-TV übertragen.

© getty

FCB: Wo läuft FC Bayern München vs. SC Freiburg heute im Livestream?

DAZN zeigt alle Spiele der Bundesliga an einem Freitag oder Sonntag live und exklusiv in voller Länge, dazu zählt dementsprechend auch das Duell FC Bayern München vs. SC Freiburg am heutigen Sonntag (8. Oktober). DAZN bietet die drei Pakete DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World an, für die Bundesliga müsst Ihr bei DAZN Unlimited zuschlagen. Das kostet Euch 29,99 Euro monatlich im Jahresabo.

Wo läuft FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live? - FCB im Liveticker

Ihr wollt oder könnt nicht auf die Livebilder zugreifen? Kein Problem, dank des SPOX-Livetickers verpasst Ihr trotzdem Nichts aus München!

Hier entlang zum Liveticker FC Bayern München vs. SC Freiburg!

