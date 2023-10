FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live, Übertragung: FCB im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern empfängt den SC Freiburg am 7. Spieltag der Bundesliga. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der Partie im TV sowie Livestream und wie Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen könnt.

FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live, Übertragung: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Der FC Bayern ist noch ungeschlagen in der jungen Bundesligasaison, ließ jedoch schon zweimal Punkte liegen an den ersten sechs Spieltagen mit zwei Unentschieden.

Die Münchner gingen auf dem dritten Rang der Tabelle in den siebten Spieltag, Freiburg folgte auf dem achten Platz. Die Freiburger haben bisher nur sieben Tore erzielt und zehn Gegentreffer kassiert, dafür sind sie mit zehn Punkten aus den ersten sechs Spielen gut bedient.

FC Bayern München vs. SC Freiburg wird am heutigen Sonntag (8. Oktober) um 17.30 Uhr in der Allianz Arena in München angepfiffen.

FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live, Übertragung: Voraussichtliche Aufstellungen

FCB: Ulreich - Mazraoui, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sané, Musiala, Coman - Kane

Ulreich - Mazraoui, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sané, Musiala, Coman - Kane Freiburg: Atubolu - Sildillia, Ginter, Lienhart - Sallai, Röhl, M. Eggestein, Kübler - Höler, Grifo - Adamu

Thomas Müller ist eine Alternative für die Startelf des FC Bayern.

FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live, Übertragung: FCB im Free-TV

FC Bayern München vs. SC Freiburg ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live, Übertragung: FCB im Livestream

DAZN zeigt alle Spiele der Bundesliga freitags und sonntags live und exklusiv in voller Länge, so auch heute bei FC Bayern München vs. SC Freiburg. Der Streamingdienst bietet die drei Pakete DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World an. Um die Bundesliga zu sehen, werdet Ihr bei DAZN Unlimited fündig, was Euch 29,99 Euro monatlich im Jahresabo kostet.

FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live, Übertragung: FCB im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen wollt oder könnt, ist der SPOX-Liveticker die perfekte Alternative für Euch! Mit dem Liveticker erhaltet Ihr im Minutentakt die wichtigsten Informationen zur Partie in München.

Hier entlang zum Liveticker FC Bayern München vs. SC Freiburg!

FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live, Übertragung: FCB im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. SC Freiburg

FC Bayern München vs. SC Freiburg Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 7

7 Datum: 8. Oktober 2023

8. Oktober 2023 Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Allianz Arena in München

Allianz Arena in München Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 7. Spieltag