FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FCB vs. SC Freiburg im TV und Livestream?

Der FC Bayern München tritt heute in der Bundesliga an! Am 7. Spieltag ist der SC Freiburg zu Gast, hier erfahrt Ihr, wer FCB vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream überträgt.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Der FC Bayern München hat nach 6 Spieltagen 14 Punkte auf dem Konto und eine Torbilanz von 20:6, damit stand der FCB vor Beginn des laufenden Spieltag vor dem punktgleichen BVB auf Platz 3 der Bundesliga. Der SC Freiburg startete in den Spieltag auf Platz 8 mit 10 Punkten bei einer durchwachsenen Torbilanz von 7:10, welche vor allem auf eine 0:5-Klatsche gegen den VfB Stuttgart am 2. September zurückzuführen ist.

FC BAYERN MÜNCHEN - SC FREIBURG AUF DAZN

FC Bayern München vs. SC Freiburg wird heute (8. Oktober) um 17.30 Uhr in München in der Allianz Arena angepfiffen.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Voraussichtliche Aufstellungen

FCB: Ulreich - Mazraoui, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sané, Musiala, Coman - Kane

Ulreich - Mazraoui, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sané, Musiala, Coman - Kane Freiburg: Atubolu - Sildillia, Ginter, Lienhart - Sallai, Röhl, M. Eggestein, Kübler - Höler, Grifo - Adamu

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FCB vs. SC Freiburg im Free-TV?

FC Bayern München vs. SC Freiburg wird heute nicht im Free-TV gezeigt.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FCB vs. SC Freiburg im Livestream?

Jeden Freitag und Sonntag in der laufenden Saison ist DAZN Eure Anlaufstelle für die Bundesliga. Der Streamingdienst zeigt heute FC Bayern München vs. SC Freiburg live und exklusiv in voller Länge, dafür braucht Ihr das Paket DAZN Unlimited für 29,99 Euro monatlich im Jahresabonnement. DAZN bietet die drei Pakete DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World an.

FC Bayern München heute live im Free-TV: FCB im Liveticker

Falls Ihr eine weitere Alternative sucht, um den FCB heute zu verfolgen, ist der SPOX-Liveticker wie gemacht für Euch! Mit dem Ticker erhaltet Ihr minütlich die wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen aus der Allianz Arena. Ihr verpasst Nichts!

Hier entlang zum Liveticker FC Bayern München vs. SC Freiburg!

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FCB vs. SC Freiburg im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. SC Freiburg

FC Bayern München vs. SC Freiburg Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 7

7 Datum: 8. Oktober 2023

8. Oktober 2023 Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Allianz Arena in München

Allianz Arena in München TV:

Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 7. Spieltag