Borussia Dortmund misst sich heute in der Bundesliga mit Union Berlin. In diesem Artikel wird gezeigt, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

Borussia Dortmund will seine Ungeschlagen-Serie in der Bundesliga am heutigen Samstag (7. Oktober) gegen Union Berlin fortsetzen. Die beiden Mannschaften treffen um 15.30 Uhr im Dortmunder Signal-Iduna-Park im Rahmen des 7. Spieltags aufeinander.

Während es beim BVB zumindest in der Liga läuft, können die Eisernen so etwas nicht einmal ansatzweise von sich behaupten. Die Hauptstädter, die in dieser Saison zum ersten Mal in der Champions League mitspielen, tun sich im Moment schwer, überhaupt Punkte zu sammeln. Seit vier Ligaspielen ist Union bereits sieglos.

© getty Der BVB ist in der Liga noch ungeschlagen.

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. Union Berlin heute live im Free-TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte an der Bundesliga besitzen auch in dieser Saison die kostenpflichtigen Dienste DAZN und Sky. Im Free-TV werden nur wenige ausgewählte Spiele gezeigt, BVB vs. Union Berlin gehört nicht dazu.

Wer heute live mit dabei sein möchte, kommt nicht um Sky herum. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Samstagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse und liefert ab 15.15 Uhr bei Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Vorberichte zur Partie. Martin Groß fungiert dabei als Kommentator.

Alle, die auch die drei Parallelspiele im Auge behalten möchten, können dies dank Sky ebenfalls tun, da Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD) die Konferenz übertragen.

Den Weg zum Einzelspiel und zur Konferenz findet man auch via Livestream. Dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. Union Berlin heute live im Free-TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Eine Alternative zum Pay-TV- und Livestream-Angebot von Sky bieten wir bei SPOX mit unserem Liveticker an. Weiters wird auch die Konferenz getickert sowie alle anderen Einzelspiele der Bundesliga.

Hier geht es zum Liveticker BVB vs. Union Berlin.

Hier geht es zum Konferenz-Liveticker.

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. Union Berlin heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. Union Berlin

Borussia Dortmund vs. Union Berlin Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 7

7 Datum: 7. Oktober 2023

7. Oktober 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Signal-Iduna-Park (Dortmund) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. Union Berlin heute live im Free-TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Ryerson - Özcan, Can - Reus - Brandt, Malen - Haller

Kobel - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Ryerson - Özcan, Can - Reus - Brandt, Malen - Haller Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Bonucci, Diogo Leite - Trimmel, Kral, Roussillon - Laidouni, Haberer - Becker, Volland

Bundesliga: Die Tabelle am 7. Spieltag