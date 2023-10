BVB vs. Union Berlin heute live, Übertragung: Borussia Dortmund im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund kriegt es heute in der Bundesliga mit dem 1. FC Union Berlin zu tun. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der Bundesliga kommt es am heutigen Samstag, den 7. Oktober, zum Duell zweier Champions-League-Mannschaften. Wie eine spielt aktuell allerdings nur der in der Liga noch ungeschlagene BVB. Union Berlin befindet sich dagegen in einer Krise. In der Liga gingen die vergangenen vier Partien der Eisernen allesamt verloren, auch in der Königsklasse konnte noch kein Punkt eingefahren werden. Im Dortmunder Signal-Iduna-Park soll um 15.30 Uhr nun die Aufwärtsphase eingeläutet werden.

BVB vs. Union Berlin heute live, Übertragung: Borussia Dortmund im TV und Livestream

Die Partie ist einzig und allein bei Sky, dem Rechteinhaber aller Bundesliga-Samstagsspiele, zu sehen. Dafür werden gleich zwei Sender genutzt, bei denen um 15.15 Uhr die Vorberichte zum Spiel präsentiert werden: Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Als Kommentator des Spiels fungiert Martin Groß.

Sky bietet jedoch nicht nur das Spiel einzeln an, als Teil der Konferenz könnt Ihr die Tore und wichtigsten Chancen von BVB gegen Union auch bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD) sehen.

© getty Marco Reus hat sich in die Startelf zurückgekämpft.

Außerdem gibt es einen weiteren Weg, der Euch zum Spiel bringt: der Livestream von Sky. Auf diesen könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder mit WOW zugreifen.

BVB vs. Union Berlin heute live, Übertragung: Borussia Dortmund im Liveticker

Bei SPOX wird zur Partie ein Liveticker zur Verfügung gestellt. Damit bleibt Ihr stets auf dem Laufenden. Weiters könnt Ihr auf der Website auch einen Konferenz-Liveticker vorfinden.

BVB vs. Union Berlin heute live, Übertragung: Borussia Dortmund im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. Union Berlin

Borussia Dortmund vs. Union Berlin Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 7

7 Datum: 7. Oktober 2023

7. Oktober 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Signal-Iduna-Park (Dortmund) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

BVB vs. Union Berlin heute live, Übertragung: Borussia Dortmund im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Ryerson - Özcan, Can - Reus - Brandt, Malen - Haller

Kobel - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Ryerson - Özcan, Can - Reus - Brandt, Malen - Haller Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Bonucci, Diogo Leite - Trimmel, Kral, Roussillon - Laidouni, Haberer - Becker, Volland

