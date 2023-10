BVB vs. Union Berlin - Drei Erkenntnisse zum Sieg von Borussia Dortmund: Was Terzics Umstellung zur Pause bewirkte

Der BVB hatte gegen Union in Halbzeit eins viel Mühe, musste einem Rückstand hinterherlaufen. Nach der Pause lief es dann deutlich besser - und auch dank einer Umstellung von Trainer Edin Terzic wandelte Dortmund ein 1:2 noch in einen wichtigen 4:2-Heimsieg um.

Reus mag mittlerweile schon mehrfach abgeschrieben worden sein. Immer viel zu voreilig natürlich. So auch zuletzt, nachdem er gegen Bochum und Heidenheim an den Spieltagen 2 und 3 jeweils 90 Minuten auf der Bank saß.

Zunächst kreuzte der 34-Jährige clever den Laufweg seines Gegenspielers und sprintete mit Ball in den freien Raum links von ihm. Anstatt dort den mitgelaufenen Niclas Füllkrug zu bedienen, wechselte er mit all seiner Gelassenheit am Ball und dem guten Gespür für die richtige Orientierung die Laufrichtung, drehte nach rechts ab und hatte dann eben auch die nötige Technik, um ein perfekt getimtes Zuspiel in den Lauf von Julian Brandt auszupacken.

BVB schlägt Union: Was Terzics Umstellung zur Pause bewirkte

Der BVB begann gegen Union im 4-2-3-1. Emre Can gab dabei den für den Spielaufbau verantwortlichen Sechser, Felix Nmecha tummelte sich etwas weiter vorne im Achter-Raum. Can konnte das Dortmunder Spiel dabei aber nur selten so richtig ankurbeln, während Nmecha eher wie ein Fremdkörper wirkte und sich mehr mit Reus gegenseitig auf den Füßen stand, als etwas Sinnvolles am Ball zum Spiel beitragen zu können.

Der BVB kam so in Hälfte eins kaum zu Chancen aus dem Spiel heraus. Gefährlich wurde es eigentlich nur nach Standards, so fiel auch das 1:0 nach einer Ecke und der aberkannte zweite Füllkrug-Treffer nach einem Freistoß. Viel mehr Torgefahr war nicht in den ersten 45 Minuten.

Nach dem Seitenwechsel lief das dann schnell deutlich besser. Und das lag auch an der Umstellung, die Trainer Edin Terzic in der Pause vornahm: Can rückte zurück in die Abwehr und bildete gemeinsam mit Mats Hummels und Nico Schlotterbeck eine Dreierkette.

BVB-Stars fühlen sich nach Umstellung sichtlich wohler

Die beiden Außenverteidiger Marius Wolf und Julian Ryerson schoben deutlich höher und der BVB verlagerte das Spiel viel schneller weiter hinein in Unions Hälfte. So eben auch vor Schlotterbecks wunderschönem Distanzschusstor zum zwischenzeitlichen Ausgleich, bei dem der Innenverteidiger weit im gegnerischen Teil des Spielfelds an den Ball kam.

Zudem gab Nmecha nun den alleinigen Sechser vor der Dreierkette und spielte daher etwas tiefer. In dieser Rolle fühlte nicht nur er selbst sich sichtlich wohler, er war auch besser im Spiel. Auch Reus profitierte davon, weil sich ihm nun mehr Räume boten, die in Halbzeit eins eben noch Nmecha besetzt hatte.

Die Leistungssteigerung in Hälfte zwei spricht aber nicht nur deshalb für Terzic, weil er augenscheinlich taktisch die richtigen Schlüsse aus dem mauen Auftritt vor der Pause zog und entsprechende Anpassungen vornahm. Sie spricht auch für ihn, da er es offensichtlich geschafft hatte, seine Mannschaft mit deutlich mehr Entschlossenheit und Mut auftreten zu lassen.

"Wir haben ab Sekunde eins daran geglaubt", sagte Hummels bei Sky über den Beginn der zweiten Halbzeit. "Wir haben es dann großartig gemacht und können sehr stolz darauf sein."