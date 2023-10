Borussia Dortmund misst sich heute in der Bundesliga mit Eintracht Frankfurt. Hier bekommt Ihr gezeigt, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

In der Bundesliga stehen heute (29. Oktober) zwei Partien des 9. Spieltags auf dem Plan. In einem davon kämpfen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund um drei Meisterschaftspunkte. Gespielt wird um 15.30 Uhr im Frankfurter Deutsche Bank Park.

Für beide Mannschaften ist es bereits der zweite Einsatz in dieser Woche. Der BVB siegte am Mittwoch in der Champions League bei Newcastle United (1:0), während die SGE einen Tag später HJK Helsinki in der Conference League 6:0 bezwang.

BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Wer auf der Suche nach einer Übertragung zu Frankfurt vs. BVB ist, wird einzig und allein bei DAZN fündig. Der Grund: Der Streamingdienst besitzt die Rechte an sämtlichen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga, so auch an den Bundesligaspielen von heute.

Der Start der Vorberichte und der Sendung erfolgt um 14.45 Uhr. Um diese Uhrzeit ist dann zum ersten Mal die Moderatorin Laura Wontorra zu sehen. Das DAZN-Team für SGE vs. BVB wird von Kommentator Uli Hebel, Experte Michael Ballack und Reporter Tobi Wahnschaffe komplettiert.

Für das dafür benötigte DAZN-Unlimited-Abonnement fallen im Jahresabo 29,99 Euro pro Monat an. Wenn man sich für die Monatsvariante entscheidet, werden 44,99 Euro fällig. Die anderen Abo-Pakete, DAZN Super Sports und DAZN World, schalten die Bundesliga dagegen nicht frei.

BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Auch SPOX ist heute mit dabei, wenn die Eintracht auf den Vizemeister trifft. In Form eines Livetickers wird bei uns das Spielgeschehen live beschrieben.

Hier geht's zum Liveticker zu SGE vs. BVB.

Begegnung: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 9

9 Datum: 29. Oktober 2023

29. Oktober 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 9. Spieltag