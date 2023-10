BVB ergreift für Nationalspieler wohl besondere Maßnahme: 100.000 Euro für Privatjet

Borussia Dortmund greift offenbar zu einem besonderen Mittel, damit die Nationalspieler Mats Hummels, Niclas Füllkrug, Julian Brandt und Niklas Süle von der USA-Reise des DFB-Teams schnellstmöglich zum BVB zurückkehren können, um einigermaßen ausgeruht das Bundesligaspiel gegen Werder Bremen zu bestreiten (Freitag, 20. Oktober, 20.30 Uhr).

Laut Bild hat der BVB auf eigene Kosten einen Privatjet gechartert, der knapp 100.000 Euro kosten soll. Das Quartett soll demnach direkt nach Abpfiff des Länderspiels gegen Mexiko (nächsten Mittwoch um 2 Uhr) nach Dortmund zurückfliegen.

Alle anderen Nationalspieler kommen erst am Donnerstagmorgen in Frankfurt an. So erhofft sich die Borussia, dass die Spieler den Jetlag (sechs Stunden Zeitverschiebung) gut verkraften können.

Im Vorfeld der USA-Reise von Deutschlands Nationalmannschaft hatten sich die BVB-Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl öffentlich über die Ansetzung des Mexiko-Spiels beschwert und auf eine Verlegung des Bremen-Spiels gepocht.

Der DFB schob der Bitte allerdings einen Riegel vor. "Wir haben natürlich - auch ich in meiner Person - mit der DFL, mit den Fernsehsendern und dem DFB gesprochen. Aber am Ende gibt es keine andere Lösung. Wir werden das Spiel an diesem Freitag austragen. Die Ansetzung steht", sagte Kehl.