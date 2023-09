SC Freiburg vs. BVB heute live, Übertragung Borussia Dortmund: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Der SC Freiburg spielt heute am vierten Spieltag der Bundesliga gegen Borussia Dortmund. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im TV, Livestream und Liveticker mitzuverfolgen ist.

Der Sport-Club Freiburg empfängt den BVB heute im heimischen Europa-Park-Stadion. Für die beiden Teams lief der Bundesliga-Start nicht ganz wie gewünscht, auch wenn die Breisgauer rein von der Punkteausbeute (sechs Punkte) zufrieden sein können.

Das Team von Christian Streich gewann die ersten beiden Partien gegen die TSG Hoffenheim (2:1) und Werder Bremen (1:0) und holte dementsprechend sechs Punkte aus den ersten zwei Spielen.

Am vergangenen Spieltag gingen die Freiburger dann in der württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart baden - 0:5 gegen den VfB. Und auch die Verletzung von Leistungsträger und Kapitän Christian Günter sorgte für einen nicht perfekten Auftakt in die neue Spielzeit.

Beim BVB kann man hingegen von einem echten Fehlstart sprechen. Auf einen knappen Auftaktsieg gegen den 1. FC Köln (1:0) folgten zwei enttäuschende Unentschieden in Bochum (1:1) und gegen Aufsteiger Heidenheim (2:2). Die kritischen Stimmen innerhalb der Mannschaft und auch gegenüber Trainer Edin Terzic werden immer mehr. Gegen den SCF ist bei der Borussia Wiedergutmachung angesagt.

SC Freiburg vs. BVB heute live, Übertragung Borussia Dortmund: Bundesliga im TV

Die Bundesliga-Partie am heutigen Samstagnachmittag wird zwar nicht im Free-TV laufen, aber der Pay-TV-Anbieter Sky wird die Begegnung live ausstrahlen. Das Match beginnt um 15.30 Uhr.

SC Freiburg vs. BVB heute live, Übertragung Borussia Dortmund: Bundesliga im Livestream

Und gibt es auch eine Online-Variante? Ja, die gibt es. SC Freiburg vs. Borussia Dortmund wird als Livestream via SkyGo und WOW übertragen.

SC Freiburg vs. BVB heute live, Übertragung Borussia Dortmund: Bundesliga im Liveticker

Ihr wollt keine wichtige Szene der Partie verpassen? Dann seid Ihr bei uns genau richtig! SPOX bietet einen Liveticker des Bundesliga-Spiels an.

Hier geht's zum Liveticker.

SC Freiburg vs. BVB heute live, Übertragung Borussia Dortmund: Die Eckdaten zur Begegnung

Wettbewerb: Bundesliga, 4. Spieltag

Bundesliga, 4. Spieltag Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Europa-Park-Stadion, Freiburg

Europa-Park-Stadion, Freiburg Das Spiel im Liveticker: SPOX

Das Spiel im TV: Sky

Das Spiel im Livestream: SkyGo und WOW

Bundesliga, 4. Spieltag: Die Tabelle