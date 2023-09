Am 4. Bundesliga-Spieltag kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund. Doch wer zeigt das Duell heute live im TV und Livestream? SPOX liefert Euch die Antwort.

Der BVB gastiert am 4. Spieltag der Bundesliga beim SC Freiburg. Die Begegnung am heutigen Samstagnachmittag, den 16. September, wird um 15.30 Uhr im Europa-Park-Stadion in Freiburg angepfiffen.

In der Tabelle liegen der SC Freiburg und der BVB aktuell dicht beieinander. Der heutige Gastgeber liegt mit sechs Zählern auf dem achten Tabellenrang, direkt dahinter reiht sich Borussia Dortmund mit fünf Zählern ein. Vor allem für den BVB ist die Tabellensituation, nach zuletzt zwei Unentschieden, nicht zufriedenstellend.

In der vergangenen Saison waren die Duelle zwischen dem SC Freiburg und dem BVB klare Angelegenheiten. Zwei Mal entschied das Team von Edin Terzic das Aufeinandertreffen für sich. Sichert sich der BVB auch heute den Sieg gegen den SC Freiburg?

SC Freiburg vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt BVB im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

SC Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo - M. Eggestein, Höfler - Höler, Grifo - Philipp - Gregoritsch

Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo - M. Eggestein, Höfler - Höler, Grifo - Philipp - Gregoritsch BVB: Kobel - Ryerson, Süle, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Can - Malen, Brandt, Adeyemi - Haller

Sky überträgt heute das Duell zwischen dem SC Freiburg und dem BVB exklusiv im TV und Livestream. Im TV seht Ihr das Bundesligaspiel ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD. Für den Kommentar der Partie zeigt sich Jonas Friedrich zuständig. Sky zeigt die Begegnung alternativ auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event in der Konferenz.

Im Livestream könnt Ihr SC Freiburg vs. Borussia Dortmund heute ebenfalls verfolgen. Den Livestream des Pay-TV-Senders Sky findet Ihr in der Sky-Go-App und auf der Streamingplattform WOW.

© getty Der SC Freiburg liegt in der Tabelle direkt vor dem heutigen Gegner aus Dortmund.

Event: Bundesliga, 4. Spieltag

Bundesliga, 4. Spieltag Partie: SC Freiburg vs. BVB

SC Freiburg vs. BVB Datum: 16. September

16. September Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Europa-Park-Stadion, Freiburg

Europa-Park-Stadion, Freiburg Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go -App und WOW

-App und Übertragung im Liveticker: SPOX

SPOX verfolgt die Partie zwischen dem SC Freiburg und dem BVB heute für Euch im Liveticker. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde der Begegnung. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

