BVB: Giovanni Reyna mit US-Trainer Gregg Berhalter versöhnt - doch kann er künftig überzeugen?

US-Nationaltrainer Gregg Berhalter und Giovanni Reyna von Borussia Dortmund haben ihre Probleme bereinigt. Doch es gibt noch viel zu tun, um den BVB-Mittfeldspieler körperlich und geistig wieder aufzubauen.

Gio Reyna ist zurück. Nun, zumindest steht er kurz vor seinem Comeback. Es ist schon eine Weile her, dass der US-Star für Borussia Dortmund oder sein Land auflief. Für den BVB stand Reyna zuletzt bei Paris Saint-Germain (0:2), gegen den VfL Wolfsburg (1:0) und die TSG Hoffenheim (3:1) wieder im Kader - bekam jedoch noch keine Minuten. Unter der Woche empfangen die Borussen dann die AC Mailand um den Ex-Dortmunder Christian Pulisic, den Reyna auch aus der Nationalmannschaft kennt. Möglicherweise darf er gegen die Italiener wieder mitwirken. Und danach könnte Reyna auch sein Comeback für die USA geben - vielleicht sogar im Testspiel gegen Deutschland am 14. Oktober. Zuletzt war der Offensivspieler bei der WM 2022 und der Nations League im März und Juni für die Amerikaner auf dem Platz. Dann wird er auch Nationaltrainer Gregg Berhalter wieder sehen, der in seiner Spielerkarriere einst für 1860 München auflief. Die beiden haben zwar miteinander gesprochen, aber in welchem Zustand befindet sich Reyna, sowohl körperlich als auch geistig? Was kann Reyna, der in diesem Jahr einige Rückschläge auf und neben dem Spielfeld hinnehmen musste, nun tun, um beim BVB und den USA wieder voll einzuschlagen?

© getty BVB: Giovanni Reyna wieder in Form? Es ist etwa drei Monate her, dass wir Reyna das letzte Mal auf dem Platz gesehen haben. Das war in der CONCACAF Nations League, als er mit seinem fantastischen Spiel dazu beitrug, dass die USA im Finale gegen Kanada (2:0) den Titel holen konnten. Eine Fußverletzung, die er sich dabei zuzog, setzte ihn zum Saisonstart in der Bundesliga jedoch außer Gefecht. Er verpasste auch die Vorbereitungs-Tournee der Dortmunder durch die USA. Die gute Nachricht ist, dass er fast wieder komplett fit ist. In den letzten drei Spielen saß Reyna jeweils auf der Bank, einmal in der Champions League gegen Paris Saint-Germain und zweimal in der Bundesliga. Er hat noch keinen Fuß auf das Spielfeld gesetzt, aber es scheint so, als ob dieser Moment bald kommen würde. Er steht kurz vor seiner lang ersehnten Rückkehr.

© getty BVB: Giovanni Reyna und der Skandal mit Gregg Berhalter Während seine Rückkehr auf Vereinsebene für die Dortmunder Fans "nur" ein willkommener Anblick sein wird, werden diejenigen, die das US-Team unterstützen, sehnsüchtig auf Reynas nächste Berufung warten. Das liegt zum einen daran, was er auf dem Spielfeld leisten kann: Reyna scheint wie geschaffen für die neue Mittelfeld-Position, die er in der Nations League gespielt hat. Der andere Teil? Reine Neugierde. Wie wird das alles unter Berhalter aussehen? Die Familie Reynas wollte Berhalter im Januar aus dem Amt haben, weil Reyna bei der WM 2022 in Katar aus ihrer Sicht nicht genug Einsätze bekam. Also entschieden sie sich, dem US-Verband eine 30-jährige Geschichte über den Trainer zu erzählen: Der hatte im Alter von 18 Jahren seine Partnerin nach einem Streit ans Schienbein getreten. Von Erpressung, Einmischung, Verrat war die Rede ... ein großer Verrat. Zum Jahresende 2022 lief Berhalters Vertrag aus, acht Monate später wurde er wieder eingestellt. Doch wie sollte er mit Reyna klarkommen - sollte er ihn überhaupt noch nominieren? Im vergangenen September sprachen die beiden jedenfalls nicht miteinander, Reyna war ja verletzt. "Das sind Gespräche, auf die ich mich freue. Es geht nur darum, die Empfindlichkeiten zu verstehen", sagte Berhalter vor dem Trainingslager im September. "Er ist ein junger Spieler. Ich denke, für alle Beteiligten waren die letzten sechs Monate sehr anstrengend, und wir wollen ihn so gut wie möglich in die Lage versetzen, der Mannschaft so zu helfen, wie wir es von ihm erwarten. Leider fehlt er für diese Länderspielperiode, aber ich freue mich darauf, seine Fortschritte in Dortmund weiter zu beobachten und ihn hoffentlich im Oktober wieder zu berufen." Im Vorfeld der Länderspiele im Oktober hat dieses Gespräch nun stattgefunden. Das ist eine wichtige Nachricht für das US-Team.

© imago images BVB: Wichtiges Meeting zwischen Reyna und Berhalter Es gibt kaum Informationen, geschweige denn Details über das Treffen - aber Sportdirektor Matt Crocker erklärte, dass das Gespräch positiv und zielgerichtet geführt worden sei: "Ich denke, dass sowohl Greg als auch Gio in einer guten Position sind, um weiterzumachen", sagte Crocker. "In den letzten zwölf Monaten gab es eine Menge Emotionen. Die gemeinsame Verbindung ist, dass sie beide erfolgreich sein wollen und das ist der Ausgangspunkt. Es gibt einen klaren Weg nach vorne, eine professionelle Arbeitsweise und beide sind bereit." Dieses Gespräch war aber nur der erste Schritt, viele weitere dürften folgen. Es wird Zeit und Vertrauen brauchen, um zu reparieren, was kaputt gegangen ist. Das wird mit Sicherheit die größte Herausforderung Berhalters als US-Trainer. Mitte Oktober könnte das Abenteuer weitergehen: "Gio freut sich auf das nächste Camp, sobald er fit ist", sagte Crocker, "und Gregg freut sich darauf, mit ihm zu arbeiten."

© getty BVB: Giovanni Reyna mit offensiverer Position im US-Team Nachdem Reyna in Berhalters erster Amtszeit hauptsächlich auf dem Flügel eingesetzt worden war, wurde er während seiner Abwesenheit in eine zentralere Position versetzt und spielte dort eine wichtige Rolle. Sein Assist zum ersten US-Tor von Monacos Starstürmer Folarin Balogun war überragend und zeigte, was er auf dieser Position zu leisten vermag. Jetzt müssen wir herausfinden, ob er Berhalter davon überzeugt hat. Denn wenn Reyna im Zentrum spielen würde, müsste das Team eine gewaltige Veränderung vornehmen. Dann müsste entweder Tyler Adams, Weston McKennie oder Yunus Musah auf der Bank sitzen. In Anbetracht von Adams' Verletzung ist die kommende Länderspielpause vielleicht die perfekte Gelegenheit, Reyna spielen zu lassen. Reynas Rolle könnte völlig situationsabhängig sein, abhängig vom Gegner, seinen Mitspielern und vor allem seiner Fitness.

© getty BVB braucht einen neuen Star Während die US-amerikanischen Fans dem Spiel gegen Deutschland entgegenfiebern, werden die Dortmunder gespannt sein, was Reyna bei seinem Comeback zeigt. Nur vier Dortmunder Spieler haben in der vergangenen Saison mehr Tore erzielt als Reyna, obwohl er insgesamt nur 625 Minuten gespielt hat. Im Durchschnitt war er alle 69 Minuten an einem Tor beteiligt - wahnsinnig gut. Und jetzt, ohne den zu Real Madrid abgewanderten Jude Bellingham, wird er noch mehr gefragt sein. Der BVB ist mit vier Siegen und zwei Unentschieden ordentlich in die Bundesliga gestartet. Doch die Westfalen befinden sich in einer schweren Champions-League-Gruppe und stehen nach der Auftaktniederlage gegen PSG bereits unter Zugzwang. Wenn die Dortmunder wieder in der Bundesliga und dem DFB-Pokal um den Titel mitspielen wollen, brauchen sie nach Bellingham und in der Saison zuvor Erling Haaland einen neuen Star. Kann Reyna in diese Rolle schlüpfen, wenn er fit ist? Oder kann das jemand anderes wie Karim Adeyemi, Jamie Bynoe-Gittens oder Youssoufa Moukoko?

© getty BVB: Milan soll an Giovanni Reyna interessiert sein Zuletzt kamen dann Gerüchte auf, dass die Zukunft des US-Stars vielleicht gar nicht in Dortmund liegen wird. Einige Medien berichteten davon, dass die AC Mailand im Januar ein Angebot für ihn abgeben könnte. Dann würde er zusammen mit seinen Landsmännern Pulisic und Musah kicken. Milan-Trainer Stefano Pioli soll ein Fan von Reyna sein und Gerüchten zufolge wäre Reyna offen für den Wechsel. Wird es dazu kommen? Es ist noch viel zu früh, um das zu sagen. Bis zur Öffnung des Transferfensters sind es noch über drei Monate, und bis dahin kann sich noch eine ganze Menge ändern. Reyna könnte sich für Dortmund unentbehrlich machen oder anhaltende Verletzungsprobleme könnten potenzielle Interessenten abschrecken. BVB: Das steht Giovanni Reyna nun bevor Für Reyna ist es das Wichtigste, zunächst gesund zu werden und zu bleiben. Das kann einige Zeit dauern. Selbst als er am Ende der letzten Saison wieder fit war, gab BVB-Coach Edin Terzic zu, dass er Bedenken hatte, Reyna viel Spielzeit zu geben: "Gio hat immer wieder Rückschläge erlitten", sagte Terzic im März. "Er war einmal in der Nationalmannschaft verletzt. Er hat ein paar Kurzeinsätze bekommen, gegen Bremen von Anfang an gespielt und in den letzten drei Spielen keine Spielzeit bekommen. Er weiß, was wir von ihm erwarten. Aber wir wissen auch, was er uns geben kann. Er muss fleißig und geduldig sein." Dortmund stehen nun große Spiele bevor. Das Spiel gegen Mailand könnte über Weiterkommen oder Ausscheiden entscheiden. Auch gegen Newcastle United bleibt es danach spannend. Dortmund wird große Leistungen brauchen. Und in der letzten Saison hat Reyna bewiesen, dass er dazu in der Lage ist. Für die Nationalmannschaft geht es darum, Reyna bis zum nächsten Sommer wieder zu integrieren. Die Copa América wird dann stattfinden. Reyna wird hoffentlich ein wichtiger Teil dieser Mannschaft sein, egal welche Rolle er spielt. In den nächsten Wochen und Monaten werden sich sowohl Dortmund als auch die USA darauf konzentrieren, Reyna wieder aufzubauen: körperlich, geistig und seelisch. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen, aber er ist es wert.