Am 5. Spieltag der Bundesliga begegnen sich Bayer Leverkusen und der 1. FC Heidenheim. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Bundesligaspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Sonntag, den 24. September, kommt es in der Bundesliga zum Aufeinandertreffen zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Heidenheim. Die Begegnung startet um 15.30 Uhr in der BayArena in Leverkusen.

Die Erfolgswelle von Bayer Leverkusen hält weiter an! Das Team von Xabi Alonso ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Bayer war unter der Woche in der Europa League im Einsatz und löste seine Aufgabe souverän. Gegen den BK Häken gewannen die Leverkusener mit 4:0. Eine ähnlich starke Leistung zeigten die Leverkusener am vergangenen Bundesligaspieltag gegen den FC Bayern München. Gegen den Rekordmeister spielten die heutigen Hausherren 2:2, Bayer behauptete damit die Tabellenspitze.

Mit viel Selbstvertrauen dürften heute aber auch die Heidenheimer anreisen. Am vergangenen Wochenende sicherte sich das Team von Frank Schmidt den ersten Bundesligasieg. Mit vier Punkten steht der 1. FC Heidenheimer damit in der Tabelle mehr als solide da. Wie läuft es heute für die Gäste?

Bayer Leverkusen vs. Heidenheim heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Andrich, G. Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Boniface, Wirtz

© getty Wie schlägt sich Bayer Leverkusen heute gegen den 1. FC Heidenheim?

Bayer Leverkusen vs. Heidenheim heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

DAZN überträgt heute das Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Heidenheim exklusiv im TV und Livestream. Der Sender zeigt die Begegnung am Sonntag im TV live und vollumfänglich auf DAZN 2 ab 14.45 Uhr. Für DAZN sind heute Moderator Lukas Schönmüller, Kommentator Mario Rieker, Experte Sascha Bigalke sowie die Reporterin Ann-Sophie Kimmel im Einsatz.

DAZN zeigt das Duell zudem live und vollumfänglich im Livestream. Den Livestream von DAZN seht Ihr mit Eurem Laptop im Browser oder in der DAZN-App.

DAZN bietet Euch mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World die Wahl zwischen drei Abo-Paketen. Ein Abonnement kostet Euch bei DAZN pro Monat zwischen 9,99 Euro und 44,99 Euro. DAZN zeigt neben der Bundesliga auch die Champions League, die Ligue 1, die Primera Division, die Serie A, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen und noch vieles mehr.

Bayer Leverkusen vs. Heidenheim heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Partie: Bundesliga, 5. Spieltag

Bundesliga, 5. Spieltag Duell: Bayer Leverkusen vs. Heidenheim

Bayer Leverkusen vs. Heidenheim Datum: 24. September

24. September Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: BayArena, Leverkusen

BayArena, Leverkusen Übertragung im TV: DAZN 2

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Bayer Leverkusen vs. Heidenheim heute live, Übertragung: Bundesliga im Liveticker

SPOX verfolgt das Duell zwischen Bayer Leverkusen und Heidenheim heute für Euch im Liveticker. Damit verpasst Ihr keine Sekunde des Duells. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Bundesliga, 5. Spieltag: Die aktuelle Tabelle