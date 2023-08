Die Bundesliga startet endlich wieder und beginnt mit dem Spiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Bayern München. SPOX zeigt Euch, wie die voraussichtichen Aufstellungen der Klubs aussehen.

Die Bundesliga startet mit einem Kracher in ihre 61. Spielzeit. Den Saisonauftakt machen Werder Bremen und der FC Bayern, ein traditionsreiches Duell. Immerhin ist es das 113. Mal, dass die Norddeutschen auf den deutschen Rekordmeister treffen. Erst am 31. Spieltag der Vorsaison trafen die Bremer auf den FCB und verloren die Partie nur knapp mit 1:2.

Beim FC Bayern München ist in diesem Sommer so einiges los. Mit Harry Kane schlossen sie jüngst ihren Blockbuster-Transfer ab und legten zugleich eine deutsche Rekordsumme für den Stürmer auf den Tisch. Die Sechser-Position ist weiterhin ein großes Thema, Thomas Tuchel wünscht sich neben Joshua Kimmich einen echten Abräumer auf dem Platz. Ibrahim Sangaré von der PSV Eindhoven soll ein ernsthafter Kandidat sein. Und im Tor wird Manuel Neuer wohl noch länger ausfallen und der FCB startet erstmal mit Sven Ulreich in die neue Saison.

In Bremen steht man nun vor dem so gefürchteten zweiten Jahr nach Aufstieg in die Bundesliga. Mit dem Coup von Naby Keita gelang dem SVW früh im Sommer ein absoluter Überraschungs-Transfer. Leider wird der Mittelfeldspieler gegen die Bayern aufgrund einer Verletzung nicht zur Verfügung stehen.

Werder Bremen vs. FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen vom SVW und FCB

Werder Bremen: Pavlenka - Pieper , Stark , Friedl (C) , Jung , Weiser - Lynen , Bittencourt , Stage - Ducksch , Füllkrug

Bayern München: Ulreich - Pavard , De Ligt , KIm , Davies - Kimmich , Laimer , Coman , Musiala , Gnabry - Kane

Werder Bremen vs. FC Bayern München: Die Eckdaten zur Partie

Anpfiff: 20:30 Uhr

20:30 Uhr Datum: 18.08.2023, Fr.

18.08.2023, Fr. Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spielort: Wohninvest Weserstadion, Bremen

Werder Bremen vs. FC Bayern München: Der 1. Bundesliga-Spieltag in der Übersicht