VfB Stuttgart vs. VfL Bochum heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Heute spielt der VfB Stuttgart in der Bundesliga gegen den VfL Bochum. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel im Free-TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Die Bundesliga geht in ihre 61. Saison und der VfB Stuttgart trifft am 1. Spieltag auf den VfL Bochum. Die Schwaben spielen erstmals unter dem neuen Namen des Stadions (MHPArena) und bekommen es direkt mit einem Konkurrenten der vergangenen zwei Saisons zu tun.

Beim VfB könnte auf dem Transfermarkt noch viel Bewegung reinkommen. Kapitän Wataru Endo ist zum FC Liverpool gewechselt und darf dort seinen großen Traum der Premier League leben. Der Grieche Konstantinos Mavropanos wird ebenfalls mit Teams aus England in Verbindung gebracht, die heißeste Spur soll zu West Ham United führen. Und Flankengott Borna Sosa scheint in konkreten Gesprächen mit Europa-League-Sieger FC Sevilla zu stecken.

Die Bochumer können auch in dieser Saison wieder nur überraschen und werden von einigen Bundesliga-Fans weiterhin unterschätzt. Dabei hat sich das Team gerade unter Trainer Letsch (vor allem in den Heimspielen) stark stabilisiert und ihren Gegnern oftmals eun Bein stellen können.

VfB Stuttgart vs. VfL Bochum heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV

Leider wird das Duell der beiden Bundesligisten nicht im Free-TV ausgestrahlt. Jedoch bietet Sky eine gebührenpflichtige Übertragung an. Mit einem Abonnement verbunden kann man das Spiel auf Sky Sport Bundesliga anschauen.

VfB Stuttgart vs. VfL Bochum heute live, Übertragung: Bundesliga im Livestream

Wer sich lieber für die Online-Variante entscheidet, muss trotzdem zahlen. Denn Sky bietet via WOW TV und Sky Go kostenpflichtige Livestreams des Spiels an. Der Anpfiff erfolgt heute um 15:30 Uhr.

VfB Stuttgart vs. VfL Bochum heute live, Übertragung: Bundesliga im Liveticker

Ihr wollt kein Tor, keine gelbe Karte und keine Parade verpassen? Dann seid ihr bei uns genau richtig! Denn SPOX bietet einen Liveticker der Begegnung an.

Hier geht's zum Liveticker zwischen dem VfB und Bochum.

VfB Stuttgart vs. VfL Bochum heute live, Übertragung: Die Eckdaten zur Partie

Anpfiff: 15:30 Uhr

15:30 Uhr Spielort: MHPArena, Stuttgart

MHPArena, Stuttgart Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Das Spiel im Liveticker: SPOX

Übertragung im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga

Übertragung im Livestream: WOW TV und Sky Go

VfB Stuttgart vs. VfL Bochum heute live, Übertragung: Bundesliga 1. Spieltag im Plan