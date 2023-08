VfB Stuttgart vs. Sheffield United heute live, Übertragung: Testspiel im Free-TV und Livestream

Der VfB Stuttgart testet heute gegen den englischen Premier League-Aufsteiger Sheffield United. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Heute steht das Testspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem englischen Premier League-Aufsteiger Sheffield United an. Für den VfB Stuttgart ist es die letzte Generalprobe, bevor es in einer Woche in die Pflichtspielsaison geht. Dort wartet dann der Regionalligist TSG Balingen in der ersten Runde des DFB-Pokals auf die Schwaben. Gespielt wird jedoch nicht in Balingen, sondern im Stadion Kreuzeiche in Reutlingen. Also nur 35 Kilometer Luftlinie von Stuttgart entfernt.

Der VfB durfte auch in der Vorbereitung bereits in diesem Stadion spielen. Mitte Juli spielten der ortsansässige Oberligist SSV Reutlingen und der VfB Stuttgart gegeneinander. Die Schwaben gewannen solide mit 4:0.

In Stuttgart gibt es personell noch ausstehende Entscheidungen. Top-Stürmer Serhou Guirassy könnte den Klub noch per Ausstiegsklausel verlassen. Deniz Undav wird momentan als weitere Option für die Offensive oder Nachfolger des Mittelstürmers gehandelt. Außerdem hat Napoli wohl Konstantinos Mavropanos ins Visier genommen und bei Linksfuß Borna Sosa weiß man auch nie so recht, ob da noch was passiert.

VfB Stuttgart vs. Sheffield United heute live: Die Übertragung im Free-TV

Wird die Partie zwischen den Stuttgartern und dem Aufsteiger aus Sheffield im Free-TV ausgestrahlt? Leider nein. Die Begegnung wird nicht im frei empfangbaren TV-Programm zu sehen sein.

VfB Stuttgart vs. Sheffield United heute live: Die Übertragung im Livestream

Immerhin: Das Duell von der Mannschaft von Sebastian Hoeneß in Sheffield wird per Livestream angeboten. Allerdings wahrscheinlich nur im kostenpflichtigen Livestream der Stuttgarter selbst via VfB TV.

Es besteht trotzdem eine Restwahrscheinlichkeit, dass es das Spiel auch kostenlos zu sehen gibt. Der VfB Stuttgart bietet zu vielen ihrer Testspiele einen kostenfreien Livestream auf ihrem hauseigenen YouTube-Kanal an.

VfB Stuttgart vs. Sheffield United heute live: Die Eckdaten zur Partie

Anpfiff: 14:00 Uhr

14:00 Uhr Spielort: Bramall Lane in Sheffield

Bramall Lane in Sheffield Veranstaltung: Testspiel

Testspiel Übertragung im Free-TV: keine

keine Übertragung im Livestream: VfB TV, VfB YouTube (optional)

