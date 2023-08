Im Dezember 2022 brach sich Manuel Neuer den Unterschenkel. Seitdem fällt der Torhüter des FC Bayern München verletzungsbedingt aus. Doch wann wird Neuer wieder fit und für den deutschen Rekordmeister einsatzbereit sein? SPOX liefert Euch alle Infos.

Manuel Neuer gilt seit vielen Jahren als einer der besten Torhüter der Welt. Sein Profidebüt gab der gebürtige Gelsenkirchener 2005 für den FC Schalke 04, im Jahr 2011 wechselte Neuer zum FC Bayern München. Mit dem deutschen Rekordmeister gewann der Keeper zahlreiche Titel und auch mit der deutschen Nationalmannschaft war Manuel Neuer äußerst erfolgreich: 2014 holte er mit dem DFB-Team den Weltmeistertitel.

Aktuell fällt der fünfmalige Welttorhüter des Jahres jedoch aus. Im Dezember des vergangenen Jahres verletze sich Manuel Neuer schwer, auf den Platz konnte der Keeper des FC Bayern München deshalb noch nicht zurückkehren.

Wann Manuel Neuer wieder einsatzbereit sein wird und sein Comeback für den FCB geben kann, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Manuel Neuer, Verletzung: Wann ist der Torhüter vom FC Bayern München wieder fit?

Der Winter 2022 hätte für Manuel Neuer kaum schlechter laufen können. Mit der deutschen Nationalmannschaft lieferte der Torhüter bei der Weltmeisterschaft in Katar eine enttäuschende Leistung ab, das Team von Hansi Flick musste bei der WM schon in der Vorrunde seine Sachen packen. Rund eine Woche nach dem WM-Aus brach sich Manuel Neuer beim Skifahren den Unterschenkel.

Seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember 2022 arbeitet Manuel Neuer an seinem Comeback. Den Start der neuen Saison wird der Torhüter dennoch in jedem Fall verpassen. Anfang August musste sich Neuer einer weiteren Operation unterziehen: Der FC Bayern München teilte mit, dass "eine geplante Metallentfernung am rechten Wadenbein" ausgeführt wurde.

Ein Comeback von Neuer steht damit frühestens in einigen Wochen im Raum, ins Aufbautraining ist der Torhüter immerhin bereits zurückgekehrt. Wann genau Manuel Neuer seine Rückkehr feiern kann, ist jedoch weiterhin unklar. "Wenn sich Manu frei fühlt, kann es auch schnell gehen. Es ist aber sehr spekulativ", sagte Trainer Thomas Tuchel zu den Comeback-Plänen seiner Nummer Eins.

Laut einem Bericht der Bild könnte sich die Rückkehr des Torhüters auf den Platz sogar noch weiter verzögern. Nach den beiden vergangenen Operationen an Neuers Bein im Mai und August, soll der Keeper des FCB zuletzt Probleme bei Pass- und Schussübungen gehabt haben. Die Zeitung spricht davon, dass Neuer sein Comeback für den Rekordmeister womöglich sogar erst 2024 geben könnte.

© getty Manuel Neuer wird den Start der neuen Saison verpassen.

Manuel Neuer: Der Torhüter im Steckbrief