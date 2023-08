Gladbach vs. Bayer Leverkusen heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen treffen heute in der Bundesliga zum Rheinischen Derby aufeinander. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Früh in der neuen Bundesliga-Saison kommt es zum Rheinischen Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. Die beiden Rivalen stehen sich am heutigen Samstag, den 26. August, im späten Nachmittagsspiel im Borussia-Park in Mönchengladbach gegenüber. Um 18.30 Uhr ertönt der Pfiff zum Anstoß.

Die bärenstarke Werkself startete vergangene Woche mit einem starken 3:2-Sieg gegen RB Leipzig in die neue Spielzeit, die Gladbacher dagegen konnten im torreichen 4:4 gegen den FC Augsburg nur einen Punkt mitnehmen. Ebenfalls nicht uninteressant ist die Rückkehr von Jonas Hofmann an seine alte Spielstätte. Der 31-Jährige war im Sommer nach fünfeinhalb Jahren bei den Fohlen nach Leverkusen gewechselt.

© getty Jonas Hofmann kehrt heute als Bayer-Spieler in den Borussia-Park zurück.

Gladbach vs. Bayer Leverkusen heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV und Livestream

Einige wenige Spiele der Bundesliga laufen auch in dieser Saison im Free-TV, das gilt jedoch nicht das heutige Rheinische Derby. Um Gladbach vs. Leverkusen live verfolgen zu können, habt Ihr keine andere Wahl, als Euch Zugriff zu Sky zu verschaffen, da beim Pay-TV-Sender alle Samstagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse gezeigt werden.

Das Einzelspiel ist ab 17.30 Uhr auf folgenden Sendern zu sehen: Sky Sport Bundesliga Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD). In allen Fällen heißt der Kommentator Wolff Fuss.

Zugang zum Livestream von Sky bekommt Ihr entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW. Jedoch sind auch hier beide Varianten mit Kosten verbunden.

Gladbach vs. Bayer Leverkusen heute live, Übertragung: Bundesliga im Liveticker

SPOX bietet mit seinem Liveticker ebenfalls eine Möglichkeit, das Derby live zu verfolgen. Damit wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen in Mönchengladbach vor sich geht.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen.

Gladbach vs. Bayer Leverkusen heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Gladbach: Omlin - Scally, Itakura, Wöber - Honorat, Weigl, Neuhaus, Netz - Ngoumou, Plea - Cvancara

Omlin - Scally, Itakura, Wöber - Honorat, Weigl, Neuhaus, Netz - Ngoumou, Plea - Cvancara Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, G. Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Wirtz - Boniface

Gladbach vs. Bayer Leverkusen heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 2

2 Datum: 26. August 2023

26. August 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia-Park, Mönchengladbach TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 2. Spieltag