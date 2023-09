Im Rahmen des 3. Bundesligaspieltags stehen sich heute Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München gegenüber. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Während der Großteil der Bundesligaspiele am heutigen Samstag, den 2. September, um 15.30 Uhr angepfiffen wird, gibt es eine Partie, die erst später vonstatten geht. Dabei handelt es sich um das Topspiel des 3. Spieltags, um Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München, das um 18.30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach angestoßen wird.

Von all den Gegnern in der Liga ist Gladbach einer der wenigen, die eine akzeptable Bilanz gegen den Serienmeister aufweisen können. Im Fall der Fohlen ist sie sogar ziemlich beeindruckend. Von den vergangenen fünf Duellen gegen den FCB gewann Gladbach satte drei Stück und blieb in den anderen beiden Aufeinandertreffen ohne Niederlage.

Die aktuelle Form spricht allerdings für die Bayern. Das Team von Thomas Tuchel gewann in der Bundesliga bislang beide Spiele, Gladbach dagegen konnte nur einen Zähler sammeln.

Gladbach vs. FC Bayern München: Die vergangenen fünf Duelle

Datum Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 Wettbewerb 18.02.2023 Borussia Mönchengladbach 3:2 FC Bayern München Bundesliga 27.08.2022 FC Bayern München 1:1 Borussia Mönchengladbach Bundesliga 07.01.2022 FC Bayern München 1:2 Borussia Mönchengladbach Bundesliga 27.10.2021 Borussia Mönchengladbach 5:0 FC Bayern München DFB-Pokal 13.08.2021 Borussia Mönchengladbach 1:1 FC Bayern München Bundesliga

Gladbach vs. FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Zu Gladbach vs. FC Bayern wird keine Free-TV-Übertragung angeboten, stattdessen ist die einzige Option eine kostenpflichtige. Um diese kümmert sich der Pay-TV-Sender Sky, der für das Topspiel der Woche gleich vier Sender nutzt: Wer nichts vom Geschehen auf dem Rasen verpassen will, hat die Wahl zwischen Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Dort geht die Sendung um 17.30 Uhr mit Vorberichten los, die die Fans vor den Bildschirmen auf das Spiel einstimmen soll.

Was den Sky-Livestream betrifft, sind das SkyGo-Abonnement und WOW die richtigen Lösungen, die Euch Zugang verschaffen.

Gladbach vs. FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Das Spiel im Liveticker

SPOX stellt zur Begegnung einen ausführlichen Liveticker auf der Website abrufbereit, mit dem Euch die wichtigsten Ereignisse genauestens beschrieben werden.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München.

Gladbach vs. FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 3

3 Datum: 2. September 2023

2. September 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia-Park, Mönchengladbach TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

© getty Der FC Bayern hat gegen Gladbach den dritten Sieg im dritten Spiel im Visier.

Bundesliga: Die Tabelle am 3. Spieltag