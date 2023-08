Bayerisches Duell in der Bundesliga! Der FC Bayern München empfängt den FC Augsburg. Ihr wollt wissen, wer sich um die Übertragung im TV, Livestream und Liveticker kümmert? SPOX liefert die Antwort.

Der 2. Bundesliga-Spieltag wird am heutigen Sonntag, den 27. August, mit dem Derby zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg abgeschlossen. Der Ball in der Münchner Allianz Arena rollt ab 17.30 Uhr. Die Rolle des Schiedsrichters übernimmt dabei Sascha Stegemann.

Trotz der Bayern-Dominanz in der Bundesliga hat der FCA eine solide Bilanz gegen den Rekordmeister. Von den vergangenen fünf Ligaspielen gewannen die Augsburger nämlich zwei.

© getty Der FC Bayern trifft im bayerischen Duell auf den FC Augsburg.

FC Bayern München vs. FC Augsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Heute ist Sonntag, heißt also, dass die Frage nach der Übertragung von Bundesligaspielen nur mit DAZN beantwortet werden kann. Der Streamingdienst hält weiterhin die Rechte an den Spielen am Freitag und am Sonntag und deckt dadurch auch das bayerische Duell ab.

Die Sendung beginnt um 16.45 Uhr mit einer detaillierten Vorberichterstattung, in der Laura Wontorra moderiert und Michael Ballack die Expertenrolle einnimmt. Als Reporter vor Ort fungiert Max Siebald, Kommentator ist Uli Hebel.

Um Bundesliga-Spiele, aber auch zahlreiche andere Sportarten bei DAZN schauen zu können, wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Was das betrifft, stehen drei verschiedene Pakete zur Verfügung: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Die Spiele der höchsten deutschen Spielklasse sind jedoch nur mit einem Unlimited-Paket zu sehen.

WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Das Spiel im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, beim Spiel live mit dabei zu sein, bietet SPOX mit seinem Liveticker an.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg.

Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Ulreich - Mazraoui, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sané, T. Müller, Coman - H. Kane

Ulreich - Mazraoui, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sané, T. Müller, Coman - H. Kane FC Augsburg: Dahmen - Engels, M. Bauer, Uduokhai, Pedersen - Rexhbecaj, Dorsch - Vargas, Demirovic - Michel, M. Berisha

Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. FC Augsburg

FC Bayern München vs. FC Augsburg Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 2

2 Datum: 27. August 2023

27. August 2023 Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

