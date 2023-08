Eintracht Frankfurt trifft zum Start in die neue Bundesliga-Saison auf den Rivalen SV Darmstadt 98. SPOX verrät, wo das Derby live im TV und Livestream läuft.

Die Sommerpause ist endlich zu Ende, in der Bundesliga wird seit Freitag wieder um Punkte für die Meisterschaft gekämpft. Der 1. Spieltag ist bereits größtenteils absolviert, zum Abschluss treten am heutigen Sonntag (20. August) Eintracht Frankfurt und der SV Darmstadt 98 im Hessen-Derby gegeneinander an. Es ist das erste Mal seit 2017, dass die beiden Mannschaften in der Bundesliga aufeinandertreffen, die bislang letzte Begegnung gab es in der vergangenen Saison im Achtelfinale des DFB-Pokals, in der die SGE mit 4:2 als Sieger vom Platz ging.

Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt: Wo läuft das Derby heute im Free-TV und Livestream?

Auch in der Saison 2023/24 laufen so gut wie keine Bundesliga-Spiele im Free-TV. Wer also Frankfurt gegen Darmstadt heute auf keinen Fall verpassen möchte, muss sich anderweitig umschauen. Um die Übertragung des Derbys kümmert sich der Streamingdienst DAZN, der um 16.45 Uhr die ersten Livebilder zum Duell aussendet. Alex Schlüter übernimmt dabei die Moderation, während Max Siebald als Kommentator fungiert. Die Rolle des Experten nimmt Sebastian Kneißl ein, Daniel Herzog die des Reporters.

© getty Eintracht Frankfurt trifft zum Bundesliga-Auftakt auf den Rivalen SV Darmstadt 98.

Der Zugang zum DAZN-Angebot ist mit einer Kostenbarriere versehen. Drei Abo-Pakete stehen zur Verfügung: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Auf die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga kann man leidglich mit dem Unlimited-Paket zugreifen.

Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt: Wo läuft das Derby heute im Liveticker

Auch SPOX ist heute mit dabei, wenn sich Frankfurt und Darmstadt um den Sieg duellieren. In Form eines Livetickers beschreiben wir für Euch das Spielgeschehen live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98.

Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt: Wo läuft das Derby heute im Free-TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - R. Koch, Hasebe, Pacho - Buta, Skhiri, Max - M. Götze, Hauge, Dina Ebimbe - Kolo Muani

Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt: Wo läuft das Derby heute im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Bundesliga: Die Tabelle am 1. Spieltag