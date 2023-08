Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt 98 heute live, Übertragung: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker?

Eintracht Frankfurt empfängt heute den SV Darmstadt 98 zum Hessen-Derby. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Mit dem SV Darmstadt als Aufsteiger ist gleichzeitig ein altbekanntes Derby gegen Eintracht Frankfurt in die Bundesliga zurückgekehrt. Die beiden Mannschaften aus Hessen treffen am heutigen Sonntag (20. August) im Rahmen des 1. Spieltags zum ersten Mal seit 2017 wieder in der höchsten deutschen Spielklasse aufeinander. Die Partie im Frankfurter Deutsche Bank Park geht um 17.30 Uhr los.

Obwohl die beiden Rivalen schon länger nicht mehr in derselben Liga spielten, ist das bislang letzte Aufeinandertreffen gar nicht so lange her. In der vergangenen Saison standen sie sich im Achtelfinale des DFB-Pokals gegenüber. Das Spiel entschieden die Frankfurter mit 4:2 für sich.

Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt 98 heute live, Übertragung: Bundesliga im TV und Livestream

Heute ist Samstag, heißt also, dass die Bundesliga-Fans, die nach Übertragungen zu den heutigen Spielen suchen, einzig bei DAZN fündig werden. Beim Streamingdienst liegen nämlich auch in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Sonntagsspielen. Um also keine Sekunde des Hessen-Derbys zu verpassen, muss man um 16.45 Uhr die DAZN-Plattform aufsuchen, um den Livestream der Partie zu öffnen. Mit Beginn der Vorberichterstattung wird folgendes Personal bis zum Schlusspfiff eingesetzt:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Max Siebald

Max Siebald Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter: Daniel Herzog

Damit man das Angebot von DAZN nutzen kann, braucht man ein kostenpflichtiges Abonnement. Was das betrifft, stehen drei verschiedene Pakete zur Verfügung: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Sie unterscheiden sich nicht nur im Sport- und Livestream-Angebot, sondern auch im Preis. Die Bundesliga zeigt von den drei Paketen leidglich die Unlimited-Version.

Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt 98 heute live, Übertragung: Bundesliga im Liveticker

Weiters tickert SPOX das Geschehen in Frankfurt live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98.

Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt 98 heute live, Übertragung: Bundesliga im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - R. Koch, Hasebe, Pacho - Buta, Skhiri, Max - M. Götze, Hauge, Dina Ebimbe - Kolo Muani

Trapp - R. Koch, Hasebe, Pacho - Buta, Skhiri, Max - M. Götze, Hauge, Dina Ebimbe - Kolo Muani Darmstadt: Schuhen - Klarer, C. Zimmermann, Riedel - Nürnberger, Schnellhardt, Holland, Karic - Marvin Mehlem, Honsak - Hornby

Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt 98 heute live, Übertragung: Bundesliga im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. SV Darmstadt 98

Eintracht Frankfurt vs. SV Darmstadt 98 Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 1

1 Datum: 20. August 2023

20. August 2023 Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

