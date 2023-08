Eintracht Frankfurt kriegt es im heutigen Hessen-Derby mit dem SV Darmstadt 98 zu tun. Hier könnt Ihr die Partie live verfolgen.

Direkt zu Beginn der neuen Bundesliga-Saison kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98. SPOX bietet das Duell im Liveticker zum Mitlesen an.

Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt 98: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Der 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison geht mit einem Kracher zu Ende. Die SGE und Darmstadt bestreiten heute nämlich in der das erste Bundesliga-Hessen-Derby seit 2017. Doch das heißt nicht, dass es in der Zwischenzeit zu keinen Duellen kam. Erst in der vergangenen Saison standen sich die Rivalen im Achtelfinale des DFB-Pokals gegenüber. Dieses gewannen die Adler mit 4:2.

vor Beginn Das Duell der ersten Spielrunde wird um 17.30 Uhr angepfiffen und im Frankfurter Deutsche Bank Park ausgetragen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98.

Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt 98: Bundesliga heute im TV und Livestream

DAZN kümmert sich um die Übertragung der Partie und startet um 16.45 Uhr mit der Vorberichterstattung. Dafür eingesetzt wird folgendes Personal:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Max Siebald

Max Siebald Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter: Daniel Herzog

Für die Spiele der Bundesliga wird ein kostenpflichtiges Unlimited-Paket benötigt.

Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt 98: Bundesliga heute im TV und Livestream -Voraussichtliche Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - R. Koch, Hasebe, Pacho - Buta, Skhiri, Max - M. Götze, Hauge, Dina Ebimbe - Kolo Muani

Trapp - R. Koch, Hasebe, Pacho - Buta, Skhiri, Max - M. Götze, Hauge, Dina Ebimbe - Kolo Muani Darmstadt: Schuhen - Klarer, C. Zimmermann, Riedel - Nürnberger, Schnellhardt, Holland, Karic - Marvin Mehlem, Honsak - Hornby

