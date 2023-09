BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. 1. FC Heidenheim heute live im Free-TV und Livestream?

Am 3. Spieltag der Bundesliga kommt es zur Begegnung zwischen Vizemeister Borussia Dortmund und Aufsteiger 1. FC Heidenheim. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Partie im Free-TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Der 3. Spieltag der Bundesliga startet heute mit einer Begegnung in Dortmund: Borussia Dortmund trifft auf den 1. FC Heidenheim. Die ersten beiden Spieltage machten schon Lust auf mehr. Viele Tore, große Emotionen und dramatische Spielverläufe waren bisher zu bestaunen.

Für den BVB und Heidenheim lief es allerdings bislang noch nicht so rund. Dortmund tat sich beim Auftakt gegen den 1. FC Köln schwer und kam erst spät zu einem 1:0-Heimsieg (Torschütze: Malen) und kam dann am 2. Spieltag in Bochum nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Vergangene Woche enttäuschten ein paar BVB-Spieler total.

In Heidenheim bekam man in den ersten zwei Spieltagen direkt aufgezeigt, dass das deutsche Oberhaus knallhart sein kann und eigene Fehler eiskalt bestraft. In Wolfsburg war das Team von Trainer Frank Schmidt vor dem Tor nicht effizient genug und erlaubte sich hinten zwei ähnliche Gegentore. Im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim führten sie sogar zwischenzeitlich mit 2:0, brachen aber in den letzten 15 Minuten ein und gaben das Spiel noch aus der Hand. Nun stehen sie noch punktlos auf Platz 16 der Tabelle.

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. 1. FC Heidenheim heute live im Free-TV?

Das heutige Spiel zwischen Dortmund und Heidenheim wird leider nicht im Free-TV laufen. Außerdem wird es keine Übertragung bei den typischen Pay-TV-Kanälen geben. Die Partie wird um 20:30 Uhr angepfiffen.

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. 1. FC Heidenheim heute live im Livestream?

Wie schon in der vergangenen Saison werden auch in der Bundesliga-Spielzeit 2023/24 alle Freitags-und Sonntagsspiele bei DAZN gezeigt. Das heißt: Die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Heidenheim läuft im Livestream bei DAZN.

BVB: Die Eckdaten zur Partie

Anpfiff: 20:30 Uhr

20:30 Uhr Heim: Borussia Dortmund

Borussia Dortmund Auswärts: 1. FC Heidenheim

1. FC Heidenheim Wettbewerb: Bundesliga (3. Spieltag)

Bundesliga (3. Spieltag) Übertragung im TV: keine

keine Übertragung im Livestream: DAZN

Übertragung im Liveticker: SPOX

BVB: Die Begegnungen des 3. Spieltags der Bundesliga