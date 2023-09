BVB vs. 1. FC Heidenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund in der Bundesliga im TV und Livestream?

Heute findet die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Heidenheim statt. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und Livestream übertragen wird.

Borussia Dortmund spielt heute Abend gegen den Bundesliga-Neuling aus Heidenheim. Die Württemberger konnten sich in der vergangenen Zweitliga-Saison den Titel holen und sicherten sich so ihren ersten Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse.

Für den BVB und die Heidenheimer lief der Bundesliga-Start alles andere als optimal. Dortmund mühte sich beim Auftakt gegen den 1. FC Köln zu einem späten 1:0-Heimsieg (Torschütze: Malen) und in Bochum kamen sie nicht über ein enttäuschendes 1:1 hinaus. Nicht nur die Fans, sondern auch die Spieler selbst kritisierten die Mannschaft für ihre Leistung im Ruhrstadion.

Heidenheim präsentierte sich in den ersten beiden Partien zwar mutig und keineswegs schlecht, steht aber noch punktlos da. In Wolfsburg war das Team von Trainer Frank Schmidt zu ineffektiv in ihrer Chancenverwertung und erlaubte sich hinten zwei im Muster fast identische Gegentore. Beim Heimspiel gegen Hoffenheim sah langezeit alles nach dem ersten Heidenheimer Sieg in der Bundesliga aus. Bis zur 77. Minute führten sie mit 2:0, brachen aber in den letzten 15 Minuten ein und gaben das Spiel noch aus der Hand (2:3).

© getty

BVB vs. 1. FC Heidenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund in der Bundesliga im TV?

Doch wo kann man sich die Begegnung zwischen dem BVB und Heidenheim anschauen? Es wird keine Übertragung im Free-TV geben. Und auch keiner der kostenpflichtigen Anbieter stellt das Freitagabendspiel zur Verfügung.

BVB vs. 1. FC Heidenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund in der Bundesliga im Livestream?

Wie schon in der vergangenen Saison werden auch in der Bundesliga-Spielzeit 2023/24 alle Freitags-und Sonntagsspiele bei DAZN gezeigt. Sprich: Das heutige Match zwischen Borussia Dortmund un dem 1. FC Heidenheim läuft im Livestream von DAZN. Der Anpfiff erfolgt um 20:30 Uhr.

Weitere Informationen zu DAZN bekommt Ihr hier:

© getty

BVB vs. 1. FC Heidenheim heute live im Free-TV: Die Eckdaten zur Partie

Anpfiff: 20:30 Uhr

20:30 Uhr Heim: Borussia Dortmund

Borussia Dortmund Auswärts: 1. FC Heidenheim

1. FC Heidenheim Wettbewerb: Bundesliga (3. Spieltag)

Bundesliga (3. Spieltag) Übertragung im TV: keine

keine Übertragung im Livestream: DAZN

Übertragung im Liveticker: SPOX

BVB vs. 1. FC Heidenheim heute live im Free-TV: Die Begegnungen des 3. Spieltags der Bundesliga