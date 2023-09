Der 3. Spieltag der Bundesliga wird heute mit der Begegnung Borussia Dortmund gegen 1. FC Heidenheim eingeläutet. Wir halten Euch mit unserem Liveticker auf dem aktuellsten Stand.

Der Liveticker von SPOX begleitet Euch durch das Freitagabendspiel zwischen Borussia Dortmund un dem 1. FC Heidenheim.

BVB vs. 1. FC Heidenheim: Borussia Dortmund heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beim 1. FC Heidenheim schoss Jan-Niklas Beste am vergangenen Spieltag gegen die TSG Hoffenheim Vereinsgeschichte: Sein direker Freistoß aus spitzem Winkel flog wie ein Strahl links oben in den Knick und bedeutete das erste Heidenheim-Tor in der Bundesliga.

Vor Beginn: Die Verantwortlichen und das ganze Umfeld des BVB hatten sich den schwarzgelben Saisonstart sicherlich anders ausgemalt. Nach einem mühsamen 1:0-Heimsieg in der ersten Partie gegen Köln wackelte die Borussia in Bochum und kam nicht über ein 1:1 hinaus.

Vor Beginn: Für den 1. FC Heidenheim ist es das zweite Auswärtsspiel ihrer noch jungen Bundesliga-Historie. Nachdem es am 1. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg ging, sollte es heute in Dortmund etwas stimmungsvoller zugehen. Und auch ein anderes Ergebnis ist sicher gewünscht: Gegen die Wölfe verlor Heidenheim ihr Bundesliga-Debüt mit 0:2.

BVB vs. 1. FC Heidenheim: Die Eckdaten zur Begegnung

Borussia Dortmund und der 1. FC Heidenheim eröffnen den 3. Spieltag der Bundesliga.

Hier die Eckdaten zur Partie:

Anpfiff: 20:30 Uhr

20:30 Uhr Heim: Borussia Dortmund

Borussia Dortmund Auswärts: 1. FC Heidenheim

1. FC Heidenheim Wettbewerb: Bundesliga (3. Spieltag)

Bundesliga (3. Spieltag) Übertragung im Liveticker: SPOX

Übertragung im TV: keine

keine Übertragung im Livestream: DAZN

BVB vs. 1. FC Heidenheim: Die Begegnungen des 3. Spieltags der Bundesliga