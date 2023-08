Spektakulärer Tausch? Gerücht um einen Deal zwischen dem BVB und Werder mit Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko

Borussia Dortmund nimmt auf Stürmersuche aktuell wohl Niclas Füllkrug ins Visier. Dabei könnte ein Tausch mit Moukoko den Deal möglich machen.

Niclas Füllkrug ist wohl der neue Topfavorit auf den gewünschten Stürmer-Transfer von Borussia Dortmund. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, sollen Alternativlösungen wie Mergim Berisha, der laut Sky vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim steht, dem BVB nicht genug sein. Man wolle einen einen namhafteren Spieler wie eben den Torschützenkönig der letzten Saison verpflichten.

Füllkrug will dem Vernehmen nach in der Champions League spielen, um sich für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland zu empfehlen. Borussia Dortmund sucht einen Mittelstürmer als Backup für Sébastien Haller. Spätestens im Januar winkt hier auch Spielzeit: Voraussichtlich wird der Topstürmer dann mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup spielen und dem BVB rund einen Monat fehlen. Deshalb soll nicht nur ein Notbehelf nach Dortmund kommen.

Werder Bremen möchte dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro für Füllkrug einnehmen - zu viel für die Dortmunder, die noch mehrere Baustellen schließen wollen. Deshalb könnte es laut des Berichts zu einem Tausch-Deal kommen: Falls Füllkrug fest nach Dortmund wechselt, verleiht der BVB im Gegenzug Toptalent Youssoufa Moukoko an die Weser. Werder hätte damit die Planstelle in der Offensive wieder besetzt und könnte sich mit den Zusatzeinnahmen anderweitig umsehen.

Werder Bremen und Niclas Füllkrug sollen sich bereits über einen neuen Vertrag einig sein, sollte ein Transfer in diesem Sommer nicht klappen. Das neue Arbeitspapier soll der Deichstube zufolge ein Jahr länger (bis 2026) laufen und eine Gehaltserhöhung von etwa einer Million Euro beinhalten. Neben dem BVB gehört laut dem Evening Standard auch der FC Fulham zu den Füllkrug-Interessenten.