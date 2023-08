BVB, News und Gerüchte: Julian Ryerson fällt beim VfL Bochum wohl aus - Jude Bellingham macht "sprachlos"

Rechtsverteidiger Julian Ryerson wird Borussia Dortmund offenbar im Revierderby beim VfL Bochum fehlen. Trainer Edin Terzic sieht seine Mannschaft für eine hitzige Partie gewappnet. Und: Der frühere Dortmunder Jude Bellingham glänzt weiter. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Borussia Dortmund muss am Samstag beim VfL Bochum (15.30 Uhr im LIVETICKER ) auf Julian Ryerson verzichten. Das berichten die Ruhr Nachrichten . Demnach ist der norwegische Rechtsverteidiger nicht mit der Mannschaft ins Teamhotel gefahren.

© getty

BVB, News: Die voraussichtliche Aufstellung in Bochum

Nach dem mühevollen 1:0-Sieg gegen den 1. FC Köln zum Auftakt will der BVB im Revierderby eine Leistungssteigerung zeigen. Die letzte Niederlage der Dortmunder in Bochum liegt 16 Jahre zurück. Im März 2007 unterlag Dortmund mit 0:2 beim VfL. Seither gab es drei Siege und drei Unentschieden in sechs Partien im Ruhrstadion.

Neben Ryerson muss Trainer Edin Terzic auf Julien Duranville und Thomas Meunier (beide Muskelfaserriss) verzichten.

"Bei Derbys denken alle an Dortmund gegen Schalke. Trotzdem hat man in den vergangenen Jahren aber auch gespürt, wie wichtig das Spiel für den VfL Bochum ist. Wir sind definitiv bereit, egal wie hitzig und intensiv das Spiel geführt wird. Wir haben große Lust und haben in Bochum auch etwas gutzumachen", sagte Terzic.

BVB: Kobel - Wolf, Süle, Hummels, Bensebaini - Sabitzer, Can - Malen, Brandt, Adeyemi - Haller

Bochum: Riemann - Masovic, Ordets, K. Schlotterbeck - Gamboa, Losilla, Stöger, Wittek - Bero - Hofmann, Asano