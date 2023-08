BVB, News und Gerüchte: Jagt Klopp einen Dortmund-Star? Bundesliga-Stürmer bei Borussia auf dem Radar

Jürgen Klopp hat wohl Interesse an einer Verpflichtung an Borussia Dortmunds Flügelstar Karim Adeyemi. Derweil beschäftigt sich der BVB mit einem Bundesliga-Stürmer als Neuzugang. Die News und Gerüchte rund um die Schwarzgelben.

Dem FC Liverpool droht möglicherweise der Verlust von Superstar Mo Salah. Um diesen aufzufangen, soll Jürgen Klopp sich eine Liste von Spielern zusammengestellt haben, die als Ersatz für den Ägypter in Frage kommen. Ein Spieler, der auf dieser Liste steht, ist laut dem Portal Calciomercato Borussia Dortmunds Karim Adeyemi. Es heißt, dass Klopp den Flügelsprinter "sehr schätzt". Nachdem er beim BVB vor allem als breiter Flügelspieler auf der linken Seite überzeugen könnte, müsste er bei den Reds dann wieder in seine Salzburger Rolle als inverser Rechtsaußen schlüpfen.

Gegenüber dem belgischen Portal Het Laatste Nieuws erklärte Lukaku am Samstag seine Alternativpläne: "Ich werde morgen nach Rom fliegen, um dort zu unterschreiben." Damit bestätigte er die neusten Gerüchte, dass die AS Rom der Topkandidat auf seine Verpflichtung sei.

BVB, Gerücht: Yussuf Poulsen ein Kandidat als Haller-Backup

Stattdessen bringt die Bild einen neuen Stürmer-Kandidaten als Haller-Backup ins Spiel: Leipzigs Yussuf Poulsen soll beim BVB auf der Liste stehen. Der Däne soll auch durchaus Interesse an einem Wechsel zu Borussia Dortmund haben. Poulsen spielte in letzter Zeit wenig, hat diesen Sommer mit Lois Openda und Benjamin Sesko zwei neue Konkurrenten bekommen und ist wohl auf mehr Spielzeit aus.

Doch bei Leipzig stand Yussuf Poulsen am 2. Spieltag in der Bundesliga-Startelf und hat laut Marco Rose "seine Aufstellung total gerechtfertigt". Zudem sagte Aufsichtsratsvorsitzender Oliver Mintzlaff kürzlich, man werde "keinen Topspieler mehr abgeben". Da Poulsen aber wohl nicht in eine Riege mit Christopher Nkunku (60 Millionen Euro, FC Chelsea), Dominik Szoboszlai (70 Millionen Euro, FC Liverpool) oder Josko Gvardiol (90 Millionen Euro, Manchester City) fallen dürfte, bleibt offen, ob diese Aussage einer Wechsel-Absage für Poulsen gleich kommt. Zuletzt wurde der Däne auch immer wieder mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht, soll diesen sogar von den Sachsen angeboten worden sein.