BVB, News und Gerüchte: Coulibaly nun wohl nach Belgien, Terzic will noch großen Offensivspieler

Abwehr-Talent Coulibaly wird wohl nach Belgien verliehen, während Trainer Terzic über die Suche nach Verstärkung in der Offensive spricht. Die News zum BVB heute.

Dabei soll es sich wohl um eine Leihe handeln, um Coulibaly Spielpraxis zu ermöglichen. Auch eine Kaufoption oder Kaufpflicht könnte aber in den Deal integriert werden. In Dortmund steht Coulibaly noch bis 2026 unter Vertrag.

Trainer Edin Terzic vom Bundesligisten Borussia Dortmund wünscht sich noch einen weiteren großen Offensivspieler. "Wir sind im Austausch und halten Augen und Ohren offen. Es gibt bei uns in der Offensive nicht viele Spieler, die über 1,80 m groß sind", sagte Terzic vor dem Pokalspiel beim Regionalligisten TSV Schott Mainz am Samstag (15.30 Uhr).

© getty

BVB, News: Über 11.000 Dortmund-Fans bei Pokalspiel in Mainz

Borussia Dortmund wird bei seinem Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Regionalligist Schott Mainz am Samstag wohl von mehr als 11.000 Fans unterstützt.

"Wir sind es gewohnt, in großen Stadien zu spielen. Es ist schön, dass sich mehr als 11.000 Borussen auf den Weg machen", freute sich Trainer Edin Terzic. "Wir sind uns unserer Rolle bewusst und wir sind uns bewusst, was wir in diesem Wettbewerb vorhaben. Wir erwarten nicht nur eine gute Leistung, sondern dass wir in die nächste Runde einziehen."

