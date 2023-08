BVB heute live im Free-TV: Wo läuft VfL Bochum vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Borussia Dortmund muss am 2. Spieltag der Bundesliga erstmals auswärts antreten - beim VfL Bochum. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr live mit dabei sein könnt und ob die Parte überhaupt im Free-TV ausgestrahlt wird.

Nach dem Auftaktsieg gegen den 1. FC Köln will Borussia Dortmund gegen den Revierrivalen aus Bochum nachlegen. SPOX verrät Euch, ob das Spiel live im Free-TV ausgestrahlt wird und wo Ihr es dann sehen könnt.

BVB: Wo läuft VfL Bochum vs. Borussia Dortmund live im Free-TV?

Schlechte Nachrichten für alle Bundesliga-Fans: Die Partie zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund wird leider nicht im Free-TV ausgestrahlt. Von der diesjährigen Buli-Spielzeit werden lediglich zwei Partien frei empfangbar sein - das Auftaktspiel der Hinrunde sowie das Auftaktspiel der Rückrunde.

BVB heute live: Wo läuft VfL Bochum vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Stattdessen ist Sky live dabei. Der Pay-TV-Sender hält die exklusiven Übertragungsrechte an den Bundesliga-Begegnungen am Samstag, so auch am Spiel zwischen Bochum und dem BVB. Eine Viertelstunde vor dem Anpfiff um 15.30 Uhr beginnt die Übertragung. Folgende Optionen habt Ihr.

Einzelspiel Bochum vs. BVB: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Konferenz mit den anderen vier Parallelspielen: Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Bundesliga 1

Kommentator ist Marcus Lindemann.

BVB heute live: Wo läuft VfL Bochum vs. Borussia Dortmund im Liveticker?

Wer nicht die Möglichkeit hat, auf Bewegtbild zurückzugreifen, kann bei uns vorbeischauen. Wir bei SPOX tickern alle Spiele der Fußball-Bundesliga live, ausführlich und vor allem kostenfrei für Euch mit.

Liveticker: VfL Bochum vs. BVB

VfL Bochum vs. BVB heute live: Die Infos zur Partie

Spiel : VfL Bochum vs. Borussia Dortmund

: VfL Bochum vs. Borussia Dortmund Wettbewerb : Bundesliga

: Bundesliga Spieltag : 2

: 2 Datum : 26.08.2023

: 26.08.2023 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort : Vonovia-Ruhrstadion (Bochum)

: Vonovia-Ruhrstadion (Bochum) TV : Sky

: Stream : SkyGo, SkyGo, WOW

: Liveticker: SPOX

