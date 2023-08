BVB, Bundesliga: Wo läuft Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV und Livestream?

Am 1. Spieltag der Bundesliga begegnen sich heute Borussia Dortmund und der 1. FC Köln. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Partie im Free-TV und Livestream anschauen könnt.

Die Bundesliga startete gestern in ihre 61. Saison und das erste Topspiel 2023/2024 lautet Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln. Die beiden Teams aus NRW werden natürlich unterschiedliche Saison-Ziele verfolgen. Während es für den BVB darum geht, endlich den Meistertitel zu ergattern, wünscht man sich in der Domstadt vermutlich eine ähnlich ruhige Saison wie im Vorjahr.

Der BVB hat mit Emre Can einen neuen Kapitän und sich mit Marcel Sabitzer, Ramy Bensebaini und Felix Nmecha von der Bundesliga-Konkurrenz verstärkt. Der Ex-Wolfsburger sorgte die vergangenen Wochen für einen großen medialen Aufschrei.

In Köln verlor man mit Jonas Hector (Karriereende) und Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) zwei wichtige Säulen in der Mannschaft und hat mit dem Österreicher Florian Kainz einen neuen Kapitän.

BVB, Bundesliga: Wo läuft Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV ?

Die Partie zwsichen dem BVB und den Kölnern wird leider nicht im Free-TV laufen. Wer das Spiel trotzdem anschauen möchte, muss ein Abonnement bei Sky abschließen und dann Sky Sport Bundesliga einschalten.

BVB, Bundesliga: Wo läuft Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln heute live im Livestream

Und wie sieht es bezüglich eines Livestreams aus? Das Topspiel wird um 18:30 Uhr angepfiffen und von Sky via WOW TV und Sky Go im Livestream angeboten.

BVB, Bundesliga: Die Eckdaten zu Dortmund vs. Köln

Anpfiff: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Heimteam: Borussia Dortmund

Borussia Dortmund Übertragung im Free-TV: keine

keine Übertragung im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga

Übertragung im Livestream: WOW TV und Sky Go

BVB, Bundesliga: Bundesliga 1. Spieltag