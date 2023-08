Die Bundesliga-Saison 2023/24 steht vor der Tür. SPOX wirft deshalb einen Blick auf die Kosten, die anfallen, wenn man alle Spiele live im TV und Livestream sehen möchte.

Die Fußball-Saison in Deutschland gilt spätestens seit Beginn des DFB-Pokals als eröffnet. So richtig Fahrt aufnehmen wird der deutsche Fußball jedoch mit der Bundesliga, wo es um den wichtigsten Titel des Landes geht - um die Meisterschaft. Und der Beginn des Kampfes um die Meisterschale rückt von Tag zu Tag näher. Am Freitag, den 18. August, ist es bereits so weit. Im Bremer Wohninvest Weserstadion werden der SV Werder Bremen und Rekordmeister FC Bayern München um die ersten Punkte der Saison streiten.

Doch wie kommen Fans überhaupt zu den Übertragungen der Bundesliga-Spiele? Was muss man bezahlen, um alle Spiele sehen zu können? Das erklärt SPOX im Folgenden.

Bundesliga, Preise: Was kostet es, alle Spiele live im TV und Livestream zu sehen?

In der Spielzeit 2023/24 sind nur wenige Spiele im Free-TV zu sehen, das Eröffnungsspiel zwischen Bremen und dem FC Bayern ist eines davon. Der große Teil der 34 Spieltage wird aber exklusiv von Pay-TV-Diensten angeboten. Die Übertragungsrechte in dieser Saison liegen nämlich weiterhin bei DAZN und Sky. Die Verteilung der Spiele sieht dabei folgendermaßen aus: DAZN übernimmt die Freitags- und Sonntagspartien, während Sky sich um die Samstagsspiele kümmert. Es werden also zwei Abos benötigt.

Bei DAZN stehen grundsätzlich drei Pakete zur Verfügung, nicht jedes bietet jedoch die Spiele der Bundesliga auch an. Tatsächlich geht dies nur mit einem Unlimited-Paket, das monatlich 29,99 Euro im Jahresabo oder monatlich 49,99 Euro im Monatsabo kostet.

© getty Die Saison in der Fußball-Bundesliga 2023/24 beginnt am 18. August.

Bei Sky liegt für Neukunden der Preis für das Paket, das die Bundesliga freischaltet, bei 25 Euro je Monat. Wenn man also beide Pakete (DAZN und Sky) addiert, kommt dabei ein Betrag in Höhe von 54,99 Euro pro Monat raus, um alle Spiele der höchsten deutschen Spielklasse zu verfolgen. Es gibt jedoch eine billigere Variante, die Sky dank einer Kooperation mit DAZN anbietet. Mit dem Kombi-Paket konnte der Preis im Jahresabo auf 49,99 Euro pro Monat heruntergeschraubt werden. Allerdings steigt der Preis nach einem Jahr auf 80,49 Euro an.

Bundesliga, Preise: Die zwei Varianten im Überblick