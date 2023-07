Medien: Union Berlin vor Rekordtransfer für Attila Szalai von Fenerbahce Istanbul

Union Berlin steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des ungarischen Nationalspielers Attila Szalai. Laut kicker soll der Innenverteidiger des türkischen Top-Klubs Fenerbahce Istanbul für die Rekordsumme von 14 Millionen Euro nach Köpenick wechseln.

Eine entsprechende Offerte der Berliner soll Fenerbahce bereits akzeptiert haben, weitere finanzielle Details seien aber noch zu klären. Zudem soll der 25-Jährige von weiteren europäischen Klubs umworben werden.

In diesem Sommer haben die Eisernen in Alex Kral (Spartak Moskau) und Mikkel Kaufmann (FC Kopenhagen) erst zweimal auf dem Transfermarkt zugeschlagen, nach dem erstmaligen Einzug in die Champions League steht noch Budget zur Verfügung. Bisher hatten die Köpenicker für Taiwo Awoniyi (6,5 Millionen Euro) die höchste Sockelablöse in der Vereinsgeschichte ausgegeben, Szalai könnte diese nun pulverisieren.

Der 25-Jährige kann in der Vierer- und Dreierkette innen verteidigen, auch als Linksverteidiger hat er Erfahrung. Sollte Szalai kommen, ist es wahrscheinlich, dass Union noch einen Abwehrspieler gehen lässt. Szalai bringt es auf 35 Länderspiele für Ungarn.