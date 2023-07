RB Leipzig wohl an Xavi Simons interessiert

RB Leipzig hat angeblich Interesse an dem niederländischen Nationalspieler Xavi Simons. Nach Informationen der L'Equipe und mehrerer niederländischer Medien ist mit dem Torschützenkönig der PSV Eindhoven ein Dreiecks-Geschäft geplant.

Demnach soll der 20-Jährige nach nur einem Jahr in Eindhoven zu Paris St. Germain zurückkehren und von dort direkt an Leipzig ausgeliehen werden. Der offensive Mittelfeldspieler hat wohl eine Klausel in seinem Vertrag, dank der er für sechs Millionen Euro Ablöse zu PSG gehen kann.

Eindhoven bestätigte bereits den Abschied von Simons. Von DFB-Pokalsieger RB Leipzig gibt es bislang kein offizielles Statement dazu.