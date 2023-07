Testspiel: Wo läuft VfB Stuttgart vs. Gladbach heute live im Free-TV und Livestream?

Der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach treffen heute bei einem Blitzturnier in Heimstetten aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel live im TV und Livestream zu sehen sein wird.

Im Rahmen eines Testspiel-Turniers in Heimstetten bei München kommt es in der Vorbereitung bereits vor Pflichtspielstart zu einem Bundesliga-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach.

Sowohl in Mönchengladbach als auch im Schwabenland steht in diesem Sommer ein spannendes Transferfenster an. Während sich die Borussia bereits von einigen Leistungsträgern trennen musste und diese neu ersetzen muss, versucht der VfB dies größtenteils zu verhindern. Die neuen Porsche-Millionen sollen den Stuttgartern auf Abgangsseite mehr Verhandlungsspielraum zu ihren Gunsten geben. Ein weiteres Mal steht unter anderem ein Wechsel von Linksverteidiger Borna Sosa in der Schwebe.

Neben den Fohlen und der Mannschaft mit dem roten Brustring nimmt Drittligist 1860 München am Turnier teil. Für die Löwen stellt dies den absoluten Härtetest dar, bevor sie eine Woche später gegen den SV Waldhof Mannheim in den Ligabetrieb starten.

© getty

VfB Stuttgart: Wo läuft das Testspiel des VfB gegen Gladbach heute live? Übertragung im Free-TV und Livestream

Im heutigen Fußballzeitalter ist es nicht mehr wie in den alten Tagen, dass viele Spiele für Jedermann empfangbar sind. Vielmehr braucht man Abo für Abo, wenn man wirklich nichts verpassen möchte.

Den Test zwischen den Schwaben und der Borussia wird auch nur im Pay-TV übertragen. Per Livestream gibt es jedoch gleich zwei Optionen, sich die Begegnung anzuschauen.

© getty

VfB Stuttgart: Wo läuft das Testspiel des VfB gegen Gladbach heute live? Übertragung im Free-TV

Leider wird das Testspiel heute nicht im Free-TV übertragen. Wer sich das Vorbereitungsspiel der beiden Traditionsklubs aus Stuttgart und Mönchengladbach im TV anschauen möchte, kann dies allerdings im Pay-TV, bei Sky Sport News HD, machen. Die Übertragung beginnt um 14:55 Uhr und startet erst mit dem Spiel zwischen 1860 München und Gladbach, ehe sich die Stuttgarter mit der Borussia um 16:15 Uhr duellieren.

VfB Stuttgart: Wo läuft das Testspiel des VfB gegen Gladbach heute live? Übertragung im Livestream

Die Partie zwischen dem VfB und der Elf vom Niederrhein wird gleich in zwei Livestreams von Sky zu sehen sein. Fans können sich entscheiden, ob sie den Stream auf skysport.de auswählen oder sich für die Live-Übertragung in der Sky Sport App entscheiden.

© getty

VfB Stuttgart: Wo läuft das Testspiel des VfB gegen Gladbach heute live? Alle Infos zum Testspiel

Anpfiff: 16:15 Uhr

16:15 Uhr Spieldauer: 2x30 Minuten

2x30 Minuten Austragungsort: Heimstetten

Heimstetten Übertragung im Free-TV: keine, aber im Pay-TV bei Sky Sport News HD

keine, aber im Pay-TV bei Übertragung im Livestream: skysport.de und Sky Sport App

VfB Stuttgart: Wo läuft das Testspiel des VfB gegen Gladbach heute live? Der Spielplan des 1.Spieltags der Bundesliga