Bundesliga-Duell in der Vorbereitung auf die Saison 2023/24. Der SC Freiburg trifft auf den VfL Wolfsburg. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung des Testspiels im Free-TV und Livestream.

Die Bundesliga-Vorbereitung auf die neue Saison 2023/24 läuft bereits auf Hochtouren. Die Mannschaften befinden sich bereits in ihren ersten Stationen der Trainingslager. So auch der SC Freiburg und der VfL Wolfsburg, die im Zuge der Vorbereitung in einem Testspiel aufeinandertreffen.

Im österreichischen Zams in Tirol bestreiten die beiden Bundesligisten am heutigen Samstag eine Partie über 2 x 60 Minuten. Anpfiff des Spiels ist um 14 Uhr. Für beide Teams ist es das zweite Testspiel. Der VfL Wolfsburg besiegte zum Auftakt der Vorbereitung die Beck's Auswahl mit 4:0. Der SC Freiburg fegte die Grasshoppers Zürich mit 6:1 vom Feld.

Wie Ihr das direkte Aufeinandertreffen live im Free-TV und Livestream dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

SC Freiburg vs. VfL Wolfsburg heute live: Die wichtigsten Infos

Spiel: SC Freiburg vs. VfL Wolfsburg

SC Freiburg vs. VfL Wolfsburg Datum: 22. Juli 2023

22. Juli 2023 Uhrzeit: 14:00 Uhr

14:00 Uhr Wettbewerb: Testspiel

Testspiel TV-Übertragung: -

Livestream: SC Freiburg TV

© getty Letztes Aufeinandertreffen: In der Rückrunde der Bundesliga besiegte der SC Freiburg den VfL Wolfsburg mit 2:0.

SC Freiburg vs. VfL Wolfsburg heute live, Übertragung: Testspiel im Free-TV und Livestream

Wer das Spiel des SC Freiburg gegen den VfL Wolfsburg live verfolgen möchte, muss sich auf eine schwierige Situation im TV und Livestream einstellen. Bisher gibt es nur eine Option, die allerdings kostenfrei ist.

SC Freiburg vs. VfL Wolfsburg heute live, Übertragung des Testspiel im Free-TV

Diese Möglichkeit findet Ihr nicht im TV. Die Partie der beiden Bundesligisten wird nicht im TV zu sehen sein. Auch im Pay-TV zeigt sich kein Sender für die Übertragung verantwortlich

SC Freiburg vs. VfL Wolfsburg heute live, Übertragung des Testspiel im Livestream

Daher bleibt nur die Option, online beim Spiel einzuschalten. Wie der SC Freiburg zum Start der Vorbereitung mitteilte, zeigt der eigene Channel SC Freiburg TV die Partie im kostenlosen Livestream auf der eigenen Website. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream. Auch die vorherige Vorbereitungspartie gegen die GC Zürich hatte der Verein darüber übertragen.

Eine Übertragung auf anderem Wege gibt es nicht. Während der Saisonvorbereitung im vergangenen Jahr hatte der SC Freiburg die eigenen Testspiele auch bei YouTube übertragen.

© getty Neu beim Sportclub: Junior Adamu verstärkt den SC Freiburg aus Salzburg.

Bundesliga-Saison 2023/2024: Der 1. Spieltag im Überblick